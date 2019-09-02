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Какие витамины могут навредить вашому здоровью

Какие витамины могут навредить вашому здоровью
09:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Витамины призваны для того, чтобы помочь человеку, получить необходимые для организма микроэлементы.

Какие витамины могут убить? 

Исследование в данной области провели научные сотрудники из Дании. Они заявили, что искусственно созданные витамины способны действительно довести до смертельных заболеваний. 

Оказалось, что многие люди покупают те препараты, которые широко рекламируют на телевидении и в интернете, однако не все они одинаково полезны. Если люди не разбираются в компонентах, то велика вероятность получить заболевание, а последствия могут быть поистине непредсказуемыми, считают специалисты. 

Искусственно созданные витамины способны накапливаться в тканях, тем самым отравлять человеческий организм. К тому же если чересчур увлечься употреблением витамина С, то в желудке может развиться язва и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Прислушайтесь к собственному организму: симптомы авитаминоза

"Натуральные компоненты обладают естественным белковыми структурами, что позволяет микроэлементам успешно усваиваться организмом. Синтетические компоненты, наоборот, этих свойств не имеют, проходя фактически транзитом через организм", — считают эксперты. 

Таким образом, людям следует обращать внимание на состав витаминных комплексов и брать только те, в которых содержатся натуральные микроэлементы.

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Витамины, Витамин С, Совет медиков, Здоровие.
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