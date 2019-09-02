Эксперты назвали 8 причин не отказывать себе в бокале вина (Фото)

1 Заботится о наших артериях Красное вино содержит большое количество антиоксидантов, поэтому его употребление предохраняет наши артерии от отложения на их стенках жировых бляшек и закупорки тромбами. Этот напиток позволяет: Впрочем, это вовсе не означает, что ежедневно употребляя бокал вина, можно вести сидячий образ жизни без Последствий для здоровья. Это значит, что ежедневная физическая активность и небольшое количество красного вина помогут тебе сохранить здоровье артерий в отличном состоянии.

2 Предохраняет от полноты Красное вино содержит гены, препятствующие формированию новых жировых клеток. Что касается уже имеющегося жира, этот напиток стимулирует их очищение и способствует их постепенному удалению. Для закрепления этого эффекта необходимо пить красное вино в небольшом количестве каждый день. Не стоит пить больше одного бокала вина в день: это может навредить здоровью. Рекомендуется пить вино маленькими глотками, в этом случае оно легче переваривается и усваивается организмом.

3 Борется с усталостью Красное вино производят из винограда вместе с его кожурой. Содержащийся в винограде ресвератрол защищает наш организм от слабости и усталости. Действие небольшого количества вина можно сравнить с эффектом энергетических напитков. Это благотворно сказывается на: Катаболизме (метаболическом распаде и разложении на более простые вещества различных соединений).

4 Ухаживает за здоровьем ротовой полости Если вас часто беспокоят боли в горле или кровоточат десны, обрати внимание на красное вино. Оно помогает бороться со стрептококками и бактериями, вызывающими кариес. Также этот напиток успокаивает и расслабляет горло. Именно поэтому у многих певцов и артистов вошло в привычку выпивать бокал красного вина перед выступлением. По их мнению, мало что способно расслабить горло так, как красное вино. Это позволяет им петь дольше.

5 Повышает уровень эндорфинов Бокал красного вина с подходящей закуской стимулируют выработку эндорфинов. Это помогает нам расслабиться и повышает наше настроение. Поэтому если тебе предстоит тяжелый и наполненный стрессами день, рекомендуется выпить немного красного вина накануне вечером. Благодаря этому тебе станет легче справиться с ситуацией и решить проблемные вопросы.

6 Очищает ротовую полость Благодаря своим вяжущим свойствам красное вино ускоряет заживление ран, останавливает кровотечения и успокаивает воспалительные процессы в полости рта, очищая ее. В результате мы легче усваиваем содержащиеся в пище питательные вещества и у нас снижается тяга к жирному мясу. Также нам становится легче глотать.

7 Снижает риск развития раковых заболеваний Содержащиеся в красном вине антиоксиданты способны препятствовать размножению злокачественных клеток, вызывающих рак молочной железы и легких. В свою очередь, ресвератрол помогает контролировать уровень эстрогенов у женщин. Все это является хорошей профилактикой раковых заболеваний. Это не значит, что для профилактики этих заболеваний необходимо пить вино в больших количествах. Вовсе нет. Чтобы красное вино приносило пользу нашему здоровью, рекомендуется каждую неделю выпивать как минимум по одному бокалу этого напитка.