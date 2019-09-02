Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Старт рабочей недели: планы Зеленского и Кабмина на 2 сентября
Старт рабочей недели: планы Зеленского и Кабмина на 2 сентября
Осень подождет: в Украине 2-3 сентября до +32° тепла
Осень подождет: в Украине 2-3 сентября до +32° тепла
Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
Ломаченко вернулся в Украину: как встречали чемпиона мира (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 2 сентября - Самойлин день
Приметы и обряды на 2 сентября - Самойлин день

Эксперты назвали 8 причин не отказывать себе в бокале вина (Фото)

Смотрите фото (9)
Эксперты назвали 8 причин не отказывать себе в бокале вина (Фото)
10:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Причина этого скрывается в полезных свойствах этого напитка. Так, красное вино полезно пить при гипертонии.

  • 1

    Заботится о наших артериях 

    Красное вино содержит большое количество антиоксидантов, поэтому его употребление предохраняет наши артерии от отложения на их стенках жировых бляшек и закупорки тромбами. Этот напиток позволяет: 

    Впрочем, это вовсе не означает, что ежедневно употребляя бокал вина, можно вести сидячий образ жизни без Последствий для здоровья. 

    Это значит, что ежедневная физическая активность и небольшое количество красного вина помогут тебе сохранить здоровье артерий в отличном состоянии. 

  • 2

    Предохраняет от полноты 

    Красное вино содержит гены, препятствующие формированию новых жировых клеток. Что касается уже имеющегося жира, этот напиток стимулирует их очищение и способствует их постепенному удалению. 

    Для закрепления этого эффекта необходимо пить красное вино в небольшом количестве каждый день. 

    Не стоит пить больше одного бокала вина в день: это может навредить здоровью. Рекомендуется пить вино маленькими глотками, в этом случае оно легче переваривается и усваивается организмом. 

  • 3

    Борется с усталостью 

    Красное вино производят из винограда вместе с его кожурой. Содержащийся в винограде ресвератрол защищает наш организм от слабости и усталости. 

    Действие небольшого количества вина можно сравнить с эффектом энергетических напитков. Это благотворно сказывается на: 

    Катаболизме (метаболическом распаде и разложении на более простые вещества различных соединений). 

  • 4

     Ухаживает за здоровьем ротовой полости

    Если вас часто беспокоят боли в горле или кровоточат десны, обрати внимание на красное вино. Оно помогает бороться со стрептококками и бактериями, вызывающими кариес. 

    Также этот напиток успокаивает и расслабляет горло. Именно поэтому у многих певцов и артистов вошло в привычку выпивать бокал красного вина перед выступлением. 

    По их мнению, мало что способно расслабить горло так, как красное вино. Это позволяет им петь дольше. 

  • 5

    Повышает уровень эндорфинов

    Бокал красного вина с подходящей закуской стимулируют выработку эндорфинов. 

    Это помогает нам расслабиться и повышает наше настроение. Поэтому если тебе предстоит тяжелый и наполненный стрессами день, рекомендуется выпить немного красного вина накануне вечером. 

    Благодаря этому тебе станет легче справиться с ситуацией и решить проблемные вопросы. 

  • 6

    Очищает ротовую полость

    Благодаря своим вяжущим свойствам красное вино ускоряет заживление ран, останавливает кровотечения и успокаивает воспалительные процессы в полости рта, очищая ее. 

    В результате мы легче усваиваем содержащиеся в пище питательные вещества и у нас снижается тяга к жирному мясу. Также нам становится легче глотать. 

  • 7

    Снижает риск развития раковых заболеваний 

    Содержащиеся в красном вине антиоксиданты способны препятствовать размножению злокачественных клеток, вызывающих рак молочной железы и легких. 

    В свою очередь, ресвератрол помогает контролировать уровень эстрогенов у женщин. Все это является хорошей профилактикой раковых заболеваний. 

    Это не значит, что для профилактики этих заболеваний необходимо пить вино в больших количествах. Вовсе нет. 

    Чтобы красное вино приносило пользу нашему здоровью, рекомендуется каждую неделю выпивать как минимум по одному бокалу этого напитка. 

  • 8

    Предохраняет от инфекций мочевыводящих путей 

    Благодаря своим вяжущим свойствам и высокому содержанию антиоксидантов красное вино препятствует накоплению бактерий в почках и на стенках мочевого пузыря. 

    В результате эти органы способны фильтровать больше жидкости. 

    Если вы редко пьете вино, стоит обратить внимание на этот полезный напиток и сделать его частью своего рациона. 

    Многие из нас не хотят пить вино из-за его терпкого вкуса. К счастью, существует большое количество различных видов этого напитка, и каждый из нас может отыскать среди них то вино, которое больше всего ему приходится по вкусу. 

    Есть и другая альтернатива: готовить десерты, используя красное вино в качестве одного из ингредиентов. В этом случае его вкус не станет слишком бросаться в глаза, а твой организм сможет извлечь всю пользу из этого напитка. 

    Самое главное — использовать при приготовлении десертов меньше сахара.

Убедительные причины не покупать дешевое вино

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Здоровье, Вино, Совет медиков, Забота о наших артериях, Предохраняет от полноты, Борется с усталостью, Ухаживает за здоровьем ротовой полости, Повышает уровень эндорфинов, Очищает ротовую полость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аргентина ограничила покупку доллара США
Аргентина ограничила покупку доллара США
ВСУ в начале осени понесли потери на Донбассе
ВСУ в начале осени понесли потери на Донбассе
День знаний отмечается 2 сентября: что ждет школьников Украины
День знаний в Украине отмечается 2 сентября
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Сын Владимира Зеленского пошел в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь