Медики рассказали, вредно ли мыть голову каждый день

Новости шоу бизнеса:О том, как часто следует мыть свою шевелюру, рассказала авторитетный американский дерматолог Кэролин Гох.

Вредно ли мыть голову каждый день.

Уход за волосами – это важная бьюти-процедура в жизни множества людей, но вопросы о частоте мытья никогда не теряют актуальности.

По словам Гох, многие люди все еще неправильно моют голову – делают это слишком часто, или, наоборот, редко. Эксперт предупредила любителей мыться каждый день: на волосы постоянное мытье действует как стирка на вещи – они выцветают и изнашиваются.

"Волосы и состояние кожи головы защищает себум, который вырабатывают сальные железы. Он служит барьером против бактерий, увлажняет кожу и препятствует воздействиям извне. Если вы слишком часто моете голову, то устраняете тем самым защитный барьер кожи, открывая путь бактериям", — предостерегла дерматолог.

В то же время мыть голову лишь изредка тоже вредно, отметила Гох. По ее словам, из-за слишком редкого очищения себум "стекает" по прядям, забивает поры и может вызывать воспаления на коже головы.

Волосы плотные или кудрявые, относящиеся к сухому или нормальному типу, эксперт порекомендовала мыть раз в три-четыре дня.

Тонкие и жирные волосы, способные выглядеть грязными уже к вечеру дня, специалист посоветовала мыть через день. Если их вид на второй день после мытья уже несвеж, лучше воспользоваться сухим шампунем, считает дерматолог.