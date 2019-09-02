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Стало известно, что боли в шее могут рассказать о многих болезнях

Стало известно, что боли в шее могут рассказать о многих болезнях
14:46 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:При этих болезнях организм не может справиться с застоявшимися солями и кровью.

Боли в шее могут стать сигналом о том, что человеку грозят серьезные заболевания, говорят врачи. Исключением являются только те моменты, когда эти боли возникают из-за рядовых случаев.

Боль в шейных позвонках может говорить о том, что у человека развивается остеохондроз и остеоартроз. Это заболевание, при котором позвонки смещаются, что мешает человеку и двигаться, и думать, так как эти боли отражаются на голове и приводят к головным недомоганиям. В результате этого заболевания у человека может развиться горб. 

Также шея может болеть из-за возникновения мышечных спазмов. Эти болевые ощущения могут возникнуть, если организм долго находится в одной позе. Также на спазмы могут влиять физические нагрузки. Причиной спазмов часто являются травмы.

Если организм не успевает вовремя восстановиться после нагрузок, травм и длительного неподвижного состояния, происходит заболевание мягких тканей. Это заболевание возникает, когда в глубине мышц появляются так называемые точки, которые периодически приводят к болям. К таким точкам относится категория костно-мышечных болей или фибромиалгия.

Боли в шее чаще всего возникают при аутоиммунных проблемах, к ним относятся как ревматоидные артриты, утреннмие скованности ревматического характера, анкилозирующие спондилоартриты и псориатические артриты. В этих случаях помочь справиться с болями могут только врачи.

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Еще одной частой причиной болей в шее являются инфекционные заболевания. Эти болезни поражают весь организм в целом, поэтому влияют на все органы, в том числе и на шею.

Шейные боли вызывают менингиты, полиомиелиты, опоясывающие лишаи, лимфадениты и тиреоидиты. В таких случаях также помочь смогут только врачи.

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Здоровье, Боль, Заболевание, Боль в шее, Советы медиков.
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