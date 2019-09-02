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Самые эффективные продукты в борьбе со вздутием живота

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Самые эффективные продукты в борьбе со вздутием живота
23:18 Пн, 2 Сентябрь 2019 Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если у вас часто бывает вздутие живота, если вы чувствуете переедание, хотя съели не так много, то самое время позаботиться о здоровье своего желудка.

  • 1

    Пробиотики

    Пробиотики очень полезные для пищеварения. Бактерии, которые попадают в организм, улучшают и ускоряют работу кишечника. Как их употреблять, в каких продуктах содержатся пробиотики? Все очень просто. Ищите продукты с ферментами: йогурты, кефир, творог… Молочные продукты богаты на ферменты, так что употребляйте их ежедневно в небольших количествах.

  • 2

    Зеленый чай

    Зеленый чай должен стать заменителем ваших любимых газированных напитков. Даже кофе лучше исключить из рациона. Зеленый чай выведет токсины из организма и наполнит его полезными веществами. Это мощный антиоксидант, что стимулирует метаболизм. Летом добавляйте лед в зеленый чай. Вы легко утолите жажду этим напитком.

  • 3

    Спаржа

    Спаржа обладает диуретическими свойствами (помогает вывести воду и электролиты). Поэтому, употребляя спаржу, мы очищаем организм, наполняем его клетчаткой.

  • 4

    Черешня

    Черешня известна своими противовоспалительными свойствами. Именно они и помогают защитить желудок от вздутия.

  • 5

    Зеленые листовые овощи

    Всем известно, что овощи – самые полезные продукты. Они обязательно должны быть в ежедневном рационе и занимать большую часть тарелки. Но именно зеленые листовые овощи больше всех наполнены антиоксидантами и противовоспалительными бактериями. Какие из них самые лучшие? Шпинат, листья салата, капуста.

  • 6

    Оливковое масло

    Без этого продукта не обходится ни одно диетическое меню. Оливковое масло – это большое количество витамина Е и антиоксидантов. Состояние кожи, ногтей, волос… Все это улучшается благодаря употреблению оливкового масла. Не говоря уже о здоровье сердечно-сосудистой системы. Противовоспалительные свойства этого масла просто незаменимы при проблемах с пищеварением. Поэтому обязательно приобретите бутылочку оливкового масла холодного отжима.

  • 7

    Фрукты

    Все мы знаем, что фрукты полезны для организма. Работа кишечника улучшается благодаря воде и клетчатке, которые в избытке содержатся практически во всех фруктах.

  • 8

    Корица

    Да, это не продукт питания, как таковой, а добавка к блюдам. Корица не только улучшает пищеварение, но и регулирует уровень холестерина, уменьшает аппетит. Не знаете, как использовать корицу? Добавляйте ее в йогурты, кефир, десерты. Печеные яблоки с корицей! Чем не идеальный диетический десерт?

  • 9

    Ананас

    Диетологи подтверждают, что ананас не только можно, но и нужно есть после приема пищи. Даже один кусочек ананаса запустит противовоспалительный процесс и предупредит вздутие. В чем причина? В большом количестве бромелина, который расщепляет протеины, облегчает процесс пищеварения.

  • 10

    Имбирь

    Имбирь – спорный продукт. Одни его обожают, другие терпеть не могут. И все из-за его горького вкуса. Однако его противовоспалительные свойства – бесспорные! Диетологи рекомендуют каждое утро выпивать стакан воды с лимоном и имбирем. Добавляйте его в чай и даже в выпечку, делайте настойки на основе имбиря. Этот продукт значительно улучшит пищеварение и состояние кожи.

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Питание, Здоровье, Польза, Желудок, Вздутие.
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