Самые эффективные продукты в борьбе со вздутием живота

1 Пробиотики Пробиотики очень полезные для пищеварения. Бактерии, которые попадают в организм, улучшают и ускоряют работу кишечника. Как их употреблять, в каких продуктах содержатся пробиотики? Все очень просто. Ищите продукты с ферментами: йогурты, кефир, творог… Молочные продукты богаты на ферменты, так что употребляйте их ежедневно в небольших количествах.

2 Зеленый чай Зеленый чай должен стать заменителем ваших любимых газированных напитков. Даже кофе лучше исключить из рациона. Зеленый чай выведет токсины из организма и наполнит его полезными веществами. Это мощный антиоксидант, что стимулирует метаболизм. Летом добавляйте лед в зеленый чай. Вы легко утолите жажду этим напитком.

3 Спаржа Спаржа обладает диуретическими свойствами (помогает вывести воду и электролиты). Поэтому, употребляя спаржу, мы очищаем организм, наполняем его клетчаткой.

4 Черешня Черешня известна своими противовоспалительными свойствами. Именно они и помогают защитить желудок от вздутия.

5 Зеленые листовые овощи Всем известно, что овощи – самые полезные продукты. Они обязательно должны быть в ежедневном рационе и занимать большую часть тарелки. Но именно зеленые листовые овощи больше всех наполнены антиоксидантами и противовоспалительными бактериями. Какие из них самые лучшие? Шпинат, листья салата, капуста.

6 Оливковое масло Без этого продукта не обходится ни одно диетическое меню. Оливковое масло – это большое количество витамина Е и антиоксидантов. Состояние кожи, ногтей, волос… Все это улучшается благодаря употреблению оливкового масла. Не говоря уже о здоровье сердечно-сосудистой системы. Противовоспалительные свойства этого масла просто незаменимы при проблемах с пищеварением. Поэтому обязательно приобретите бутылочку оливкового масла холодного отжима.

7 Фрукты Все мы знаем, что фрукты полезны для организма. Работа кишечника улучшается благодаря воде и клетчатке, которые в избытке содержатся практически во всех фруктах.

8 Корица Да, это не продукт питания, как таковой, а добавка к блюдам. Корица не только улучшает пищеварение, но и регулирует уровень холестерина, уменьшает аппетит. Не знаете, как использовать корицу? Добавляйте ее в йогурты, кефир, десерты. Печеные яблоки с корицей! Чем не идеальный диетический десерт?

9 Ананас Диетологи подтверждают, что ананас не только можно, но и нужно есть после приема пищи. Даже один кусочек ананаса запустит противовоспалительный процесс и предупредит вздутие. В чем причина? В большом количестве бромелина, который расщепляет протеины, облегчает процесс пищеварения.