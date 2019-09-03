Самые полезные плоды в начале осени (Фото)

Новости шоу бизнеса:Под конец уходящего лета врач-диетолог Елена Соломатина назвала те полезные плоды, которые помогут улучшить самочувствие в начале осени.

Диетолог, в частности, посоветовала укреплять иммунитет с помощью тыквы. По словам эксперта, тыква прежде всего полезна бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А, обладающий антиоксидантными свойствами.

"Благодаря тыкве мы будем меньше болеть простудой, так как она положительно влияет и на иммунную систему", — пояснила Елена Соломатина.

Кроме того, добавила врачи, плоды тыквы — идеальный продукт для гипертоников. В тыквенной мякоти и соке содержится много калия, который выводит излишки жидкости из организма и тем самым снижает давление на сосудистую стенку, уменьшает показатели кровяного давления у человека.

В блюда из тыквы врач порекомендовала добавлять жир: сливочное или растительное масло, сливки, сметану, йогурт, мороженое. Так бета-каротин сможет усваиваться организмом.

Еще один представитель полезных плодов начала осени – слива. В сливе, особенно темного окраса, содержатся антоцианы – природные соединения, которые также действуют как антиоксиданты: защищают клетки организма от разрушения свободными радикалами.

"Антоцианы сливы защищают сердечно-сосудистую систему от возрастных изменений, а содержащиеся в ней клетчатка и пектины хорошо выводят соли тяжелых металлов, радионуклиды", — добавила диетолог.

Также Елена Соломатина обращает всеобщее внимание на груши.

В плодах груш содержатся калий, магний и пектины – употребление этих фруктов способствует активному выведению из организма излишков холестерина, очищению сосудов и кишечника.

"В отличие от яблок груши дают чувство сытости. Яблоки из-за содержания органических кислот раздражают желудок, приводят к ощущению голода", — заметила специалист.