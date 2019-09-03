Скачать
Вторник, 03.09.2019
Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
Рада хочет лишать нардепов мандата за прогулы: законопроект направлен в КСУ
Рада хочет лишать нардепов мандата за прогулы
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019 (Фото)
Иванка Трамп в белом платье и с новой стрижкой (Фото)
Иванка Трамп в белом платье и с новой стрижкой (Фото)

Самые полезные плоды в начале осени (Фото)

Смотрите фото (4)
Самые полезные плоды в начале осени (Фото)
21:17 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Под конец уходящего лета врач-диетолог Елена Соломатина назвала те полезные плоды, которые помогут улучшить самочувствие в начале осени.

Диетолог, в частности, посоветовала укреплять иммунитет с помощью тыквы. По словам эксперта, тыква прежде всего полезна бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А, обладающий антиоксидантными свойствами.

"Благодаря тыкве мы будем меньше болеть простудой, так как она положительно влияет и на иммунную систему", — пояснила Елена Соломатина.

Кроме того, добавила врачи, плоды тыквы — идеальный продукт для гипертоников. В тыквенной мякоти и соке содержится много калия, который выводит излишки жидкости из организма и тем самым снижает давление на сосудистую стенку, уменьшает показатели кровяного давления у человека.

В блюда из тыквы врач порекомендовала добавлять жир: сливочное или растительное масло, сливки, сметану, йогурт, мороженое. Так бета-каротин сможет усваиваться организмом.

Медики рассказали о полезных свойствах грейпфрута

Еще один представитель полезных плодов начала осени – слива. В сливе, особенно темного окраса, содержатся антоцианы – природные соединения, которые также действуют как антиоксиданты: защищают клетки организма от разрушения свободными радикалами.

"Антоцианы сливы защищают сердечно-сосудистую систему от возрастных изменений, а содержащиеся в ней клетчатка и пектины хорошо выводят соли тяжелых металлов, радионуклиды", — добавила диетолог.

Также Елена Соломатина обращает всеобщее внимание на груши.

Запеченные овощи являются настоящей угрозой для зубов

В плодах груш содержатся калий, магний и пектины – употребление этих фруктов способствует активному выведению из организма излишков холестерина, очищению сосудов и кишечника.

"В отличие от яблок груши дают чувство сытости. Яблоки из-за содержания органических кислот раздражают желудок, приводят к ощущению голода", — заметила специалист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Здоровье, Слива, Тыква, Груша, Советы медиков, Осень 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
03 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
05 Такой ли полезный: кому строго противопоказан чеснок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Реформа ВСУ затронет все органы управления
Реформа ВСУ затронет все органы управления
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Стильный лук: Дэвид Бекхэм снялся в эффектной фотосессии для мужского журнала (Фото)
Стильный лук: Дэвид Бекхэм снялся в эффектной фотосессии для мужского журнала (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь