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Врачи назвали овощи, способные разрушать зубы

Врачи назвали овощи, способные разрушать зубы
05:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Группа стоматологов из Европы составила список овощей, которые разрушают зубы.

Наиболее опасными из них признаны цуккини и спаржа. Доктора также сообщили, что для здоровья зубов вредны кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель. В перечисленных дарах природы наиболее высокое содержание органических кислот, которые со временем разъедают зубную эмаль и приводят к разрушению всего зубного скелета.

Поскольку упомянутые овощи очень сложно не есть, особенно тем, кто следит за правильным питанием, рекомендуется после еды полоскать рот или чистить зубы.

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Также специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок, поскольку яблочная кислота, входящая в их состав, наоборот, делает эмаль крепче и благоприятно сказывается на здоровье ротовой полости.

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Зубы, Здоровье зубов, Вредные овощи для зубов.
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