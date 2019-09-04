Растение, которое может спасти от храпа

Новости шоу бизнеса:Специалисты заявляют, что ананасы в горшочках полезны тем, что производят большее количество кислорода, чем любые другие растения.

Ученые NASA провели ряд экспериментов и испытаний, чтобы найти альтернативу лекарствам для борьбы с храпом.

Они пришли к выводу, что некоторые растения смогут помочь в борьбе с этим недугом. Так, по их мнению, главным борцом с этим недугом можно считать ананас.

Они проверили немало растений, осуществляющих процесс фотосинтеза в ночное время. Оказалось, что эффективнее всех ночью работает ананас семейства Bormelia.

Ананасы семейства Bormelia выращивают в домашних условиях в горшочках. Их помещают на тумбочки, находящиеся возле спальных мест.

Как отмечают ученые, статья которых опубликована на сайте популярного сайта Asda, исследования показали, что ананасы – это самые эффективные растения, которые применяют для очистки воздуха. Они способны улучшить качество сна.

У таких ананасов в горшочках много полезных функций помимо очищения воздуха, но главное, что они "уменьшают действия храпа и способны предотвращать апноэ.