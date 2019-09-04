Скачать
Среда, 04.09.2019
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

Самый полезный овощ для здоровья сердца (Фото)

Самый полезный овощ для здоровья сердца (Фото)
14:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Это незаменимое "лекарство" для костей, предупреждающее их ломкость и ряд серьезных заболеваний.

Помидоры предотвращают болезни сердца.

Натуральные томаты – это не только кладезь витаминов и микроэлементов, но и мощное оружие против сердечно-сосудистых проблем и даже развития раковых заболеваний. Эти овощи также укрепляют кости.

Об этом сообщила диетолог Людмила Бабич 

Помидоры богаты витаминами и антиоксидантами, это настоящий антивозрастной продукт, который замедляет старение клеток организма, а еще помидоры богаты веществами, которые противодействуют образованию раковых клеток, отмечает врач. 

"Томаты оказывают мощное антиоксидантное и противовоспалительное действия, благодаря чему они показаны при болезнях мышц, а при регулярном употреблении способны предотвращать развития раковых опухолей. Разумеется, одних помидоров для противодействия одному из самых распространенных недугов и настоящего проклятия современного человечества, недостаточно. Но ученые давно заметили, что, к примеру, при частом употреблении томатов риск рака предстательной железы существенно снижается. Также это профилактика рака легких, поджелудочной железы и молочной железы", — говорит врач. 

При болезнях желудка томаты могут быть противопоказаны (в зависимости от диагноза и течения болезни), но в большинстве случаев их рекомендуется вводить в рацион для быстрого восстановления после болезней.

Полезные продукты для укрепления иммунитета

А еще томаты косвенно способствуют похудению, так как особые вещества, входящие в их состав, напрямую воздействуют на метаболизм и активируют сжигание жиров. 

Помидоры способствуют снижению уровня "плохого" холестерина. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и концентрации ликопина, томаты предотвращают нежелательные изменения в костной ткани, в том числе из-за возрастных причин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Помидоры, Томат, Совет медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
02 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
03 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
04 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
05 Гороскоп на завтра, 4 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Россия погасила долги перед Советом Европы
Россия погасила долги перед Советом Европы
&quot;Может быть конструктивный разговор&quot;: Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Появились первые кадры 4 сезона сериала &quot;Ривердейл&quot; (Фото)
Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь