Самый полезный овощ для здоровья сердца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Это незаменимое "лекарство" для костей, предупреждающее их ломкость и ряд серьезных заболеваний.

Помидоры предотвращают болезни сердца.

Натуральные томаты – это не только кладезь витаминов и микроэлементов, но и мощное оружие против сердечно-сосудистых проблем и даже развития раковых заболеваний. Эти овощи также укрепляют кости.

Об этом сообщила диетолог Людмила Бабич

Помидоры богаты витаминами и антиоксидантами, это настоящий антивозрастной продукт, который замедляет старение клеток организма, а еще помидоры богаты веществами, которые противодействуют образованию раковых клеток, отмечает врач.

"Томаты оказывают мощное антиоксидантное и противовоспалительное действия, благодаря чему они показаны при болезнях мышц, а при регулярном употреблении способны предотвращать развития раковых опухолей. Разумеется, одних помидоров для противодействия одному из самых распространенных недугов и настоящего проклятия современного человечества, недостаточно. Но ученые давно заметили, что, к примеру, при частом употреблении томатов риск рака предстательной железы существенно снижается. Также это профилактика рака легких, поджелудочной железы и молочной железы", — говорит врач.

При болезнях желудка томаты могут быть противопоказаны (в зависимости от диагноза и течения болезни), но в большинстве случаев их рекомендуется вводить в рацион для быстрого восстановления после болезней.

А еще томаты косвенно способствуют похудению, так как особые вещества, входящие в их состав, напрямую воздействуют на метаболизм и активируют сжигание жиров.

Помидоры способствуют снижению уровня "плохого" холестерина. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и концентрации ликопина, томаты предотвращают нежелательные изменения в костной ткани, в том числе из-за возрастных причин.