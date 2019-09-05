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Хорошего должно быть в меру: Повышенные дозы витамина D могут навредить костям

Хорошего должно быть в меру: Повышенные дозы витамина D могут навредить костям
02:17 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Избыток витамина D ухудшает состояние костей.

Исследование показало, что повышенные дозы витамина D не только бесполезны, но даже вредны для костной ткани.

Работа по итогам трехлетнего исследования канадских ученых опубликована в Journal of the American Medical Association.

Витамин D образуется в организме человека естественным образом — под воздействием солнечных лучей. Около 10-15 минут на солнце в купальнике или плавках достаточно для получения дневной дозы этого вещества. Но в холодное время года во многих северных странах солнца категорически не хватает. Поэтому многие местные жители принимают различные добавки для восполнения витаминного дефицита.

Основная функция витамина D — регуляция всасывания кальция в двенадцатиперстной кишке, поэтому он невероятно важен для скелета. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Канады, нормальная суточная потребность в витамине D составляет около 15 миллиграммов в день для людей в возрасте до 70 лет и 20 миллиграммов для тех, кто старше. Или же 600 и 800 МЕ (международных единиц) соответственно. Но многие принимают этот витамин в количествах, превышающих дневную дозу в десятки раз, и это может быть небезопасно для скелета.

Трехлетнее исследование, проведенное специалистами из Медицинской школы Маккейга, показало, что принимать повышенные дозы витамина D не просто бесполезно, но даже вредно. В эксперименте приняли участие 300 добровольцев в возрасте от 55 до 70 лет, которых разделили на три группы: первая получала суточную дозу в 400 МЕ витамина, вторая — 4000 МЕ, а третья — 10000 МЕ.

Названы возможные причины дефицита витамина D

У испытуемых при помощи компьютерной томографии высокой точности (XtremeCT) измеряли плотность и прочность костной ткани на запястье и в лодыжках. Также проводилась стандартная двойная рентгеновская абсорбциометрия (DXA) плотности костей. Сканирование костной ткани проводилось в начале исследования, а также на шестой, 12, 24 и 36 месяц от начала исследования. Кроме того, ученые раз в год собирали анализы мочи испытуемых, а на третий, шестой, 12, 18, 24, 30 и 36 месяц — анализы крови.

Основным параметром, который измеряли в ходе исследования, была минеральная плотность костной ткани, от которой зависит способность костей выдерживать нагрузки и не ломаться. Чем старше человек, тем ниже его показатель МПКТ. Результаты абсорбциометрии показали снижение минеральной плотности со временем у всех трех групп испытуемых. Однако чем больше была суточная доза витамина D, тем сильнее было снижение. У первой группы, которая получала минимальную дозу, МПКТ в течение трех лет снизилась на 1,4%, у второй группы за этот же срок — на 2,6%, а у третьей — на 3,6%.

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Кроме того, результаты анализов мочи показали, что у пациентов из второй и третьей групп в исследовании отмечался повышенный риск гиперкальциурии — повышенной концентрации солей кальция в урине. Этот симптом наблюдался у 17% испытуемых в первой группе, 22% — во второй, а также у 31% людей из третьей группы. Гиперкальциурия — серьезный фактор риска, одна из причин развития почечнокаменной болезни.

Бедность вредит здоровью и дело не в доступности лекарств

Исследование показало, что повышенные дозы витамина D не оказывают положительного эффекта на костную ткань, даже напротив — могут быть вредными. Доза в 400 МЕ вполне обоснована и достаточна для здоровых людей, а дозы порядка 4000 МЕ и выше не рекомендуется назначать при патологиях костной ткани.

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Витамины, Медицина, Витамин Д, Кости.
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