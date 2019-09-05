Занимайтесь спортом только на голодный желудок (Фото)

Новости шоу бизнеса:После приема пищи организм слишком занят процессом переваривания для того, чтобы сфокусироваться на сжигании калорий.

Когда человек проходит через физические нагрузки на пустой желудок, тем самым он сжигает больше жира.

Большинство посетителей спортзалов знают о том, как вредно заниматься сразу после плотного обеда или ужина. Но теперь ученые подтвердили это правило и заявили, что самые большие преимущества от тренировок могут получить люди, которые занимаются полностью на пустой желудок. Голодные посетители спортзалов достигают самых выдающихся результатов в борьбе с лишним жиром, как показало исследование.

А это значит, что нагрузки сразу после обеда или ужина не помогут нам избавиться от лишних килограмм, которые отложены в форме жира под кожей. Именно этот адипозный жир и является основной причиной ожирения.

Вместо этого наш организм начинает использовать полученные во время приема пищи углеводы в качестве источника энергии. То есть сжигаются углеводы, а совсем не запасы подкожного жира, от которых человек и хочет избавиться во время физических нагрузок. Но если мы отправляемся на тренировки в голодном состоянии, то тем самым сжигаем больше жира и даже превращаем его в мышцы, как полагают ученые из Университета Бата в Великобритании.

В ходе своих исследований они изучили группу мужчин, имеющих лишний вес. Все мужчины гуляли в течении 60 минут на пустой желудок, и то же самое время через два часа после приема плотного завтрака, содержащего углеводы.

Многочисленные анализы крови и адипозных тканей брались после приема пищи или голодания, а также до и во время физических нагрузок. Выяснилось, что при двух сценариях в организме мужчин по-разному проявляется выраженность генов PDK4 и HSL. Эта выраженность вырастала после тренировок на пустой желудок и снижалась, когда мужчины принимали пищу перед нагрузками. Данная выраженность генов свидетельствует о процессе сжигания жира.