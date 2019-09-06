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Этот напиток полезно пить на ночь (Фото)

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Этот напиток полезно пить на ночь (Фото)
10:01 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для этого достаточно каждый день выпивать напиток, который под силу сделать каждому.

Снизить свой вес вполне реально и без диет и дополнительных физических нагрузок. 

Ингредиенты для него наверняка найдутся на любой кухне. 

Суть метода крайне проста: нужно каждый вечер перед сном выпивать стакан приготовленного напитка и все. За ночь он ускорит обмен веществ, что постепенно приведет к снижению веса. Кроме того, эта смесь дополнительно очистит ваш кишечник, снизит уровень холестерина, укрепит сердце и сосуды. 

Итак, вы решились на похудение — какие же продукты понадобятся? 

Мед 

Этот чрезвычайно питательный и полезный продукт просто незаменим для здоровья. 

Корица 

Именно она улучшает метаболизм. Корицу можно принимать отдельно или добавлять к другим блюдам (четверть чайной ложки с каждым приемом пищи), но особенно сильный эффект получится, если смешать ее с медом. 

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Приготовление: В стакан (200 мл) кипятка добавьте 0,5 чайной ложки корицы и дайте смеси остыть в течение получаса. Затем в остывшую (не горячую!) воду следует добавить 1 чайную ложку меда. Все перемешать и поставить в холодильник настояться. Выпивать этот напиток нужно на ночь, за полчаса до сна, не разбавляя и ничего в него не добавляя. 

Принимайте эту смесь регулярно, и результаты вас приятно удивят. Удачи, и будьте здоровы! Надеемся, что эта статья была вам полезной.

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Здоровье, Мед, Напитки, Корица, Совет медиков.
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