Этот напиток полезно пить на ночь (Фото)

Новости шоу бизнеса:Для этого достаточно каждый день выпивать напиток, который под силу сделать каждому.

Снизить свой вес вполне реально и без диет и дополнительных физических нагрузок.

Ингредиенты для него наверняка найдутся на любой кухне.

Суть метода крайне проста: нужно каждый вечер перед сном выпивать стакан приготовленного напитка и все. За ночь он ускорит обмен веществ, что постепенно приведет к снижению веса. Кроме того, эта смесь дополнительно очистит ваш кишечник, снизит уровень холестерина, укрепит сердце и сосуды.

Итак, вы решились на похудение — какие же продукты понадобятся?

Мед

Этот чрезвычайно питательный и полезный продукт просто незаменим для здоровья.

Корица

Именно она улучшает метаболизм. Корицу можно принимать отдельно или добавлять к другим блюдам (четверть чайной ложки с каждым приемом пищи), но особенно сильный эффект получится, если смешать ее с медом.

Приготовление: В стакан (200 мл) кипятка добавьте 0,5 чайной ложки корицы и дайте смеси остыть в течение получаса. Затем в остывшую (не горячую!) воду следует добавить 1 чайную ложку меда. Все перемешать и поставить в холодильник настояться. Выпивать этот напиток нужно на ночь, за полчаса до сна, не разбавляя и ничего в него не добавляя.

Принимайте эту смесь регулярно, и результаты вас приятно удивят. Удачи, и будьте здоровы! Надеемся, что эта статья была вам полезной.