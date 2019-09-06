Врачи рассказали о пользе дневного сна

Новости шоу бизнеса:Отмечают, что дневной сон способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Спать днем очень полезно для организма. Об этом заявили специалисты, которые провели ряд наблюдений.

Они отмечают, что спать днем неоднозначно, но в большинстве случаев, вреда от этого не будет, если только это не навредит ночному сну. Поэтому они не советуют спать днем долго.

Очевидным плюсом в дневном сне ученые видят то, что он способствует лучшему запоминанию любой информации, полученной до обеда. Именно поэтому занятия в детских дошкольных учреждениях и школах рекомендуют проводить именно до обеденного сна.

Специалисты объясняют это тем, что с утра и до обеда у человека более активно правое полушарие мозга. Именно это полушарие переносит память из краткосрочного отдела в долгосрочный.

Более того, люди, отдыхающие несколько минут днем становятся менее раздражительными во второй половине дня. Также у человека активизируется прилив сил и бодрости, что действует благоприятно на повышение работоспособности.

Но, предупреждают врачи, днем спать надо правильно. По их словам, дневной сон должен длиться не более 40 минут. Более длительное время сна делает человека вялым, он ощущает помятость и раздражительность.

Специалисты называют дневной сон подзарядкой к продолжению активной деятельности.