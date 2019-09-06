Как заснуть, когда не хочется

Новости шоу бизнеса:Во время бессонницы человек мучается, если длительное время не может заснуть.

Очень часто у многих людей бывают такие моменты, когда необходимо спать, а сна все нет и нет из-за непонятных мыслей, которые внезапно "влезли" в голову. Специалисты дали советы легкого засыпания.

Во-первых, отмечают медики, необходимо соблюдать режим дня. Даже если выдержать режим не получается, необходимо приблизить свои обстоятельства к его правилам. Именно режим заставляет биологические часы укладывать нас спать в нужное время, также это поможет организм к засыпанию в нужный час и пробуждению в нужное время.

Во-вторых, необходимо отбросить все проблемы, во всяком случае, постараться это сделать, и думать только о хороших моментах прошедшего дня. Лучше всего представлять себе те моменты жизни, когда вам было хорошо и свободно, думать об отдыхе или "рисовать" картины природы.

В-третьих, говорят специалисты сна – сомнологи, можно представлять себе лодку, в которой лежите вы. Лодку несет спокойная река, и вам хорошо и спокойно. По словам сомнологов, очень важно представить себе легкое покачивание лодки.

В-четвертых, нужно расслабить мышцы. Расслабляться необходимо с мышц головы и лица, затем – шея, плечи. Грудь и так далее. Специалисты говорят. Что при таких действиях человек засыпает очень быстро.

В-пятых, перед тем, как начать расслаблять мышцы, лучше всего принять ванну. Особенно хорошее успокаивающее воздействие дают теплые ванны с применением трав или эфирных масел.

Ну и в-шестых, но не из последних моментов хорошего сна – это проветривание комнаты. Свежий воздух поможет восстановить артериальное давление, что приведет к температуре тело, которое бывает во время сна.