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Эта диета увеличивает продолжительность жизни человека

Эта диета увеличивает продолжительность жизни человека
15:34 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:У поклонников этого режима питания отмечается повышенное количество сердечно-сосудистых заболеваний и болезней, связанных с ожирением.

Японские ученые выяснили, почему нам нужно налегать на овощи, фрукты и орехи. Питание с большим количеством растительного белка увеличивает продолжительность жизни Все мы не расслышали о пользе для здоровья вегетарианской диеты.

А японские ученые выяснили, что человеку нужно налегать не просто на растительную пищу, но на все продукты питания, которые содержат большое количество белка. К ним, например, относятся тофу, бобы, орехи, авокадо и многие другие продукты. В ходе наблюдений за 70 696 взрослыми жителями Японии, которые продолжались в течение 20 лет, ученые установили, что любители растительного белка снижают риск смерти по любым причинам.

К сожалению очень распространена так называемая западная диета, содержащая большое количество красного мяса и переработанных продуктов. 

Вместе с опухолями они являются основными причинами преждевременной смертности. Если же мы откажемся от стейков и колбасы в пользу растительных продуктов с высоким уровнем белка, то сможем переломить негативную тенденцию.

В целом, все белковые диеты помогают нам избавляться от излишков воды в организме и провоцировать кетоз — физическое состояние, при котором организм начинает использовать запасы жира в качестве энергии, но не углеводов. Именно на это настроены так называемые кетогенные диеты, которые очень популярны у звёзд вроде американской светской львицы Ким Кардашян.

Продукты, которыми нежелательно заедать алкоголь (Фото)

Диетологи согласны с тем, что у некоторых людей данный стиль питания работает, но в долгосрочной перспективе он не очень годится, так как не исключает красного мяса как главного источника белка. Растительная диета более полезна для нашего здоровья.

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Здоровье, Продукты, Орехи, Авокадо, Японские ученые, Бобы, Совет медиков.
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