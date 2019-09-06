Осенний рацион: что нужно есть, что бы не заболеть

Новости шоу бизнеса:Они помогут противостоять инфекциям и простудам.

В преддверии сезона эпидемий нужно зарядиться энергией и напитать организм ценными микроэлементами.

Чай богат флавоноидами и антиоксидантами, поэтому укрепит иммунную систему, придаст сил. Зеленый чай улучшит обменные процессы, снизит сахар в крови, а черный – поможет взбодриться благодаря кофеину. Если нужно успокоиться, выпейте ромашковый чай.

Включите в питание мясо, так как организму необходим белок. Предпочтение лучше отдать курятине, говядине и индейке. Рыба тоже будет кстати: она богата жирными кислотами, минералами, витаминами.

Не забудьте про популярный осенний продукт – яблоки. В них много пектина, снижающего «плохой» холестерин. Два яблока в день уменьшают холестерин на 16 процентов. Еще яблоки способствуют хорошему пищеварению, снижают вес и предотвращают раковые заболевания.

Орехи и семечки нужно есть не только осенью, а круглый год. В них много омега-3 и белка. Орехи укрепляют сердце, сосуды и кости, поддерживают в норме холестерин, помогают бороться с лишним весом.

Не стоит забывать про бобовые. Осенью на столе должны быть фасоль, горох, чечевица. В них много белка, фолиевой кислоты, кальция, железа. Еще в бобовых есть цинк, антиоксиданты и сложные углеводы.

Многие заправляют салаты растительным маслом. Лучше выбор остановить на оливковом. В нем много омега-3, витамина Е, антиоксидантов.

Хороший источник витаминов и клетчатки – ягоды. Иммунитет укрепляется благодаря антиоксидантам, антоцианину, который усиливает действие на организм витамина С. Кроме этого, ягоды предотвращают развитие онкологических заболеваний.