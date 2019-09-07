Сладкая кукурузка: кому категорически нельзя ее есть

Новости шоу бизнеса:Многие люди любят кукурузу за отменный вкус и полезные свойства.

В зернах кукурузы находится много витаминов и минералов и зачастую она несет пользу организму. Специалисты советуют употреблять ее в сыром или вареном виде, так как в консервированном пропадают ценные витамины.

Безусловно, кукуруза ― очень полезный и ценный продукт, но и она имеет ряд противопоказаний. Этот овощ наносит вред при тромбозах, повышенной свертываемости крови, тромбофлебите. Кукурузу нежелательно есть людям с низкой массой тела.

Но при этом, ее нельзя употреблять и людям, которые весят более 120 килограммов. Кушать овощ не рекомендуется, если у человека есть панкреатит, гастрит, язва, диабет или просто плохой аппетит (кукуруза тяжело переваривается и может не усвоиться в организме).

Во время обострения язвенных болезней ЖКТ употребление кукурузных зёрен, дроблёной кукурузы может негативно сказаться на здоровье.