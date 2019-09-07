Скачать
Суббота, 07.09.2019
Полозов рассказал об обмене пленными: Будет в формате "35 на 35"
Полозов рассказал об обмене пленными: Будет в формате "35 на 35"
Данилюк: Рада имеет все возможности, чтобы легализовать игорный бизнес
Данилюк: Рада имеет все возможности, чтобы легализовать игорный бизнес
Джошуа назвал свою главную ошибку в первом бою с Руисом
Джошуа назвал свою главную ошибку в первом бою с Руисом
Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей
Приметы и обряды на 7 сентября - Тит Листопадник, Варфоломей Житосей

Сладкая кукурузка: кому категорически нельзя ее есть

Сладкая кукурузка: кому категорически нельзя ее есть
11:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие люди любят кукурузу за отменный вкус и полезные свойства.

В зернах кукурузы находится много витаминов и минералов и зачастую она несет пользу организму. Специалисты советуют употреблять ее в сыром или вареном виде, так как в консервированном пропадают ценные витамины.

Безусловно, кукуруза ― очень полезный и ценный продукт, но и она имеет ряд противопоказаний. Этот овощ наносит вред при тромбозах, повышенной свертываемости крови, тромбофлебите. Кукурузу нежелательно есть людям с низкой массой тела.

Но при этом, ее нельзя употреблять и людям, которые весят более 120 килограммов. Кушать овощ не рекомендуется, если у человека есть панкреатит, гастрит, язва, диабет или просто плохой аппетит (кукуруза тяжело переваривается и может не усвоиться в организме).

Осенний рацион: что нужно есть, что бы не заболеть

Во время обострения язвенных болезней ЖКТ употребление кукурузных зёрен, дроблёной кукурузы может негативно сказаться на здоровье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Кукуруза, Вред, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта
02 Продукты, которые спасут от боли в суставах
03 В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
04 Гороскоп на завтра, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Изменения климата: на Кебнекайсе &quot;просел&quot; южный пик
Изменения климата: на Кебнекайсе "просел" южный пик
&quot;Процесс пошел&quot;: Полозов заявил о начале обмена пленными (Видео)
Полозов заявил о начале обмена пленными (Видео)
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды на 7 сентября
Осень продолжает радовать теплом: прогноз погоды
Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке
Рецепт дня: картофель по-среднерусски в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь