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Чем полезны цитрусовые и почему стоит добавить их в свой рацион

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Чем полезны цитрусовые и почему стоит добавить их в свой рацион
05:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Топ-8 причин, почему вам стоит добавить цитрусовые в свой рацион.

  • 1

    Цитрусовые – источник клетчатки

    Женщинам необходимо употреблять не менее 25 граммов клетчатки ежедневно, а цитрусовые могут вам в этом помочь. В одном апельсине содержится до 2,3 грамма, а в мандарине — до 1,6 грамма клетчатки. Более того, клетчатка, содержащаяся в цитрусовых, помогает снизить уровень холестерина в крови и контролировать уровень глюкозы.

    Продукты с большим содержанием клетчатки помогут вам дольше чувствовать себя сытым, что делает их идеальным перекусом для тех, кто придерживается диеты.

  • 2

    Цитрусовые полезны для сердца

    Цитрусовые содержат флавоноиды, растительные соединения, способствующие укреплению здоровья сердца. В ходе исследования, проведенного с участием пациентов, перенесших шунтирование, было обнаружено, что богатый антиоксидантами красный грейпфрут помогает снижать уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови. Витамин С также связан с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

    Тем не менее, если вы принимаете препараты для снижения уровня холестерина, вам следует отказаться от цитрусовых, которые могут снижать эффективность препаратов.

  • 3

    Цитрусовые имеют низкий гликемический индекс

    Плоды цитрусовых имеют относительно низкий гликемический индекс, что означает, что они не будут увеличивать уровень сахара в крови так, как это будут делать другие продукты. Апельсин, к примеру, имеет индекс 45 из 100, грейпфрут – 25. Для сравнения, изюм имеет индекс 64, а белый рогалик 72.

  • 4

    Цитрусовые помогают выздороветь

    Ни для кого не секрет, что цитрусовые обеспечивают необходимую дозу витамина С (в апельсине содержится 50 мг, в грейпфруте – 38 мг, а в лимоне 30 мг). И хотя витамин С не способен предотвратить простуду, он может уменьшить ее продолжительность и тяжесть симптомов.

  • 5

    Цитрусовые – источник калия

    Калий ассоциируется в первую очередь с бананами. Но цитрусовые также являются отличным источником этого минерала, который имеет важное значение для регулирования жидкостного и минерального баланса в организме, а также отвечает за сокращение мышц. Калий также помогает вымывать натрий из организма.

    Съедая много цитрусовых, вы можете снизить риск инсульта на 21%.

  • 6

    Цитрусовые помогают усваивать другие питательные вещества

    Употребление цитрусовых может помочь вам получить больше пользы от других продуктов. Витамин С повышает жизнеспособность катехинов, антиоксидантов, содержащихся в зеленом чае. Цитрусовые также помогают усваивать железо, минерал, полезный для вашей иммунной системы и помогающий организму производить красные кровяные клетки.

    Рекомендуется сочетать употребление цитрусовых с богатыми железом продуктами, например, с зеленью, рыбой, птицей или мясом.

  • 7

    Цитрусовые увлажняют

    Как и огурцы или арбузы, цитрусовые фрукты имеют высокое содержание воды. В апельсинах содержится порядка 87% воды, а в грейпфрутах – 88%. Употребление в пищу большого количества богатых водой продуктов поможет вам избежать обезвоживания. Богатые водой продукты, к тому же, содержат мало калорий.

  • 8

    Цитрусовые омолаживают кожу

    Еще одна причина добавить больше цитрусовых в ваш рацион – полезные свойства для вашей кожи. Витамин С играет важную роль в производстве коллагена, что помогает вашей коже выглядеть эластичной и гладкой.

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Питание, Здоровье, Продукты, Грейпфрут, Польза, Цитрусовые, Лимон, Апельсин, Мандарин, Лайм.
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