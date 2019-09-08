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"Меня продуло": причина, почему человек простывает на сквозняке
"Меня продуло": причина, почему человек простывает на сквозняке

"Меня продуло": причина, почему человек простывает на сквозняке

"Меня продуло": причина, почему человек простывает на сквозняке
04:00 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Можно ли простыть от сквозняка?

Пожалуй, каждому из нас наши бабушки и мамы запрещали сидеть на сквозняке, объясняя это тем, что ветер внутри комнаты может “подарить” нам такую малоприятную болезнь, как простуда. Но как именно сквозняк способен вызвать это инфекционное заболевание? И имеет ли ветер хоть какое-то к нему отношение? Что ж, давайте попробуем разобраться.

Почему мы болеем простудой?

Далеко не все из нас имеют по-настоящему хороший иммунитет. Из-за большой плотности населения в крупных городах, жители мегаполисов чаще всего страдают именно от инфекционных заболеваний. Когда в организм попадает вирус, иммунитет включает защиту в виде атаки особых клеток, которые усиленно вырабатывают интерферон — специальный клеточный белок, повышающий температуру тела. Наше тело прекрасно знает о том, что многие виды болезнетворных бактерий и вирусов не способны выдержать даже небольшого повышения температуры, а потому включает свою защиту в самый ответственный момент. Если вирус силен, то вслед за температурой могут подступить кашель, насморк и прочие неприятности, которые на несколько дней способны полностью выбить вас из колеи.

Как сквозняк вызывает простуду?

Из-за того, что все простудные заболевания вызываются бактериями и вирусами, сам по себе сквозняк заставить вас заболеть не может. Однако, именно переохлаждение тела может ослабить иммунитет, так как вместо того, чтобы бороться с попавшими в организм бактериями, ваш мозг направит все силы на обогрев замерзших частей тела. Иными словами, любое переохлаждение несет за собой сильный стресс для организма, а при стрессе ваша иммунная система начинает хуже работать.

ТОП-лист продуктов, от которых лучше воздержаться при простуде

Кстати, именно для того, чтобы предотвратить возможное переохлаждение, нас с детства учат сразу же снимать мокрые носки. Несмотря на то, что площадь ступней довольно небольшая по сравнению с общей площадью тела, промокая, вся одежда и обувь очень быстро отдают тепло. Как следствие, организм переохлаждается, происходит снижение иммунитета, спящие вирусы активизируются и переходят в контратаку, вызывая у вас повышение температуры, насморк и упадок сил.

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Здоровье, Лечение, Болезнь, Простуда, Сквозняк.
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