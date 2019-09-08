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Неправильное питание может спровоцировать потерю зрения

Неправильное питание может спровоцировать потерю зрения
05:30 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: likar.info

Новости шоу бизнеса:Плохое питание может пагубно повлиять на ваше зрение.

О вреде неправильного питания, как и о вреде сидячего образа жизни, знают все. Однако, знать и осознавать — это разные вещи. Если не обращать внимания на повседневный рацион, регулярно перекусывая бутербродами и фастфудом, в будущем не стоит надеяться на крепкое здоровье. Нет ничего банальнее фразы “ты — то, что ты ешь”, однако, наука доказывает что дела обстоят именно так. Недавно в Великобритании подросток потерял зрение. Впервые он обратился за помощью в возрасте 14 лет, жалуясь на усталость. Еще через год мальчик снова пришел в кабинет врача, однако, на этот раз его беспокоила частичная потеря слуха и наблюдались проблемы со зрением. Он был направлен к отоларингологу и офтальмологу, но причину состояния подростка врачи не нашли. Что же с ним случилось?

Что будет, если питаться чипсами и колбасой?

Имя подростка, которому сейчас 17 лет, не разглашается из соображений конфиденциальности, поэтому давайте назовем его Том. Итак, после осмотра профильными специалистами, которые не выявили причину потери зрения и проблем со слухом, Тома направили в Бристольскую глазную клинику. Подростка осмотрел нейроофтальмолог и диагностировал повреждение зрительного нерва (невропатию зрительного нерва). Дальнейшее обследование выявило причину состояния подростка — он очень плохо питался.

Результаты анализов показали дефицит питательных микроэлементов, включая низкий уровень витамина В12, витамина D, меди и высокий уровень цинка. Минеральная плотность кости подростка также была очень низкой — вероятно, из-за низкого содержания витамина D. Том признался, что с начальной школы был невероятно придирчив к еде, отказываясь от пищи определенной текстуры. В ежедневный рацион юноши входила порция чипсов из местного рыбного магазина, а в перерывах между чипсами Том наслаждался бутербродами из белого хлеба и кусочков колбасы.

В ходе лечения Тому давали пищевые добавки, но его зрение не улучшалось. Уникальный случай Тома побудил ученых провести исследование, результаты которого опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine. Специалисты пришли к выводу, что нездоровая диета Тома и ограниченное потребление питательных витаминов и минералов привело к возникновению питательной невропатии зрительного нерва — повреждению зрительного нерва, которое и вызвало слепоту. Это редкое, но серьезное осложнение, вызванное дефицитом питательных веществ.

Подобную патологию вызывает дефицит витамина B1, B2, B3, B6, B9, B12, а также железа, кальция, магния и меди. Врачи отмечают, что обнаружение патологии на ранней стадии и корректировка питания способны вернуть пациентам зрение, однако, в случае с Томом проблему обнаружили слишком поздно. Какие еще проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за неправильного питания — читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен

Чем еще грозит дефицит питательных веществ?

Несмотря на обилие товаров на полках супермаркетов, дефицит питательных веществ в мире очень распространен. Считается, что около 2 миллиардов человек во всем мире страдают из-за проблем с доступом к продуктам питания. В странах с низким и средним уровнем дохода бедность и неадекватное потребление пищи являются основными причинами дефицита питательных микроэлементов.

Однако, этих проблем не лишены и жители стран с высоким уровнем доходов, таких как США, Швеция и Великобритания, где проблемы дефицита питательных веществ, как правило, вызваны проблемы с кишечником, которые мешают поглощению важных питательных веществ, приемом лекарств или плохим питанием — иногда в сочетании с алкоголизмом или курением — или же и тем, и другим.

Специалисты отмечают, что дефицит питательных веществ в детском возрасте сказывается во взрослом и более пожилом возрасте. Питание некачественной пищей и фастфудом, наряду с растущей популярностью веганства и даже сыроедения, может привести к дефициту витаминов D и B12. Дело в том, что эти витамины содержатся в мясе, рыбе и молочных продуктах. Питание одними овощами или чипсами, как в случае с Томом, без дополнительных пищевых добавок грозит развитием серьезных заболеваний и может привести к слепоте.

По мнению ученых, герпес может спровоцировать слепоту

Так, ученым известно о связи потребления большого количества жареной пищи и развитием сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Недавние исследования также выявили корреляцию между развитием рака груди у женщин и потреблением большого количества красного мяса. Специалисты сходятся во мнении, что питание должно быть гармоничным — вы можете исключить те или иные продукты из своего рациона по самым разным соображениям. Главное, не забудьте заменить витамины, содержащиеся в исключенных продуктах, другими продуктами или же проконсультируйтесь со специалистами и подберите необходимые пищевые добавки.

Отметим, что пить витамины и другие добавки нужно только в том случае, если этого требует лечащий врач, основываясь на результатах анализов. В противном случае избыток некоторых витаминов и минеральных веществ также может нанести вред вашему здоровью.

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Питание, Здоровье, Слепота, Организм, Зрение, Врач, Доктор.
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