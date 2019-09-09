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Понедельник, 09.09.2019
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Все хорошо в меру: продукты, которые провоцируют появление прыщей
Все хорошо в меру: продукты, которые провоцируют появление прыщей

Все хорошо в меру: продукты, которые провоцируют появление прыщей

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Все хорошо в меру: продукты, которые провоцируют появление прыщей
02:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:

  • 1

    Молочные продукты

    Американский ученый и эксперт в области интегративной медицины Франк Липман советует всем, кто страдает от акне, полностью исключить из рациона молочные продукты.

    "Молочные продукты - это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт. Например, исследование ученых, проведенное еще в 2009 году показало, что коровье молоко увеличивает как количество людей с акне, так и тяжесть угревой болезни", - говорит эксперт.

  • 2

    Обработанные углеводы

    Также для того, чтобы очистить кожу, нужно исключить пустые углеводы – обработанные углеводы, не имеющие почти никакой пищевой ценности и не приносящие организму пользы.

    "Обработанные углеводы - это все продукты, которые увеличивают инсулин. В частности, это белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис и сладкие напитки. Эти обработанные продукты взывают всплеск инсулина. Обработанные пищевые продукты также изготавливаются из обработанных искусственных масел, таких как масло канолы, соевое масло и другие "растительные масла", которые провоцируют воспаление, а чем больше воспаления – тем больше прыщей", - говорит доктор.

  • 3

    Газированные напитки

    Еще один враг красивой кожи – сладкие газированные напитки, которые являются одной из наиболее распространенных причин появления прыщей на лице.

    "В нашей любимой газировке очень много сахара и других искусственных химических веществ. Ваша кожа - ваш самый большой орган, и даже несмотря на то, что она находится снаружи вашего тела, это окно в то, что происходит внутри. Газировка не только увеличивает уровни инсулина, но и разрушает полезные здоровые бактерии в вашем кишечнике. Кожные проблемы, такие как розацеа, экзема, акне и другие, все свидетельствуют о дисбалансе кишечных бактерий", - утверждает Липман.

Газировка может быть смертельно опасна для вашего организма

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Здоровье, Прыщи, Вредные продукты, Плохое состояние кожи.
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