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Обратите на это внимание: как узнать, что ваша печень нуждается в чистке

Обратите на это внимание: как узнать, что ваша печень нуждается в чистке
16:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Пять признаков того, что печень нуждается в детоксикации.

Орган, который отвечает за наше общее физическое состояние и здоровье, — это печень.

Мы живем в мире, который наполнен токсинами, как в воздухе, которым мы дышим, так и в еде, которую мы едим. Все это отражается на печени. Здоровая печень способна фильтровать все, что принимает (через мочу и кал). Именно поэтому в организме здорового человека остается все только самое полезное. А вот если печень повреждена алкоголем, вирусами или химическими веществами, то она не в состоянии бороться с токсинами. Все это может привести к появлению лишнего веса.

Вялая печень приводит к отложению токсинов в жирах. Это мешает сбросить вес. Если вы занимаетесь спортом, правильно питаетесь, но ваша печень нездорова, значит, вам не удастся похудеть.

Вот ранние признаки того, что ваша перегружена токсинами:

1. У вас не получается похудеть

2. Изменения кожи желтоватый оттенок; воспаления, зуд, сверхчувствительность; маленькие красные точки на коже.

3. Потемнение мочи или кровавый, черный кал

4. Изменения в животе хронические спазмы в нижней части живота; газы.

5. Хроническая усталость и слабость

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Любой из этих симптомов, особенно в сочетании с другими, должен стать поводом немедленно обратиться за медицинской помощью!

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Питание, Печень, Детокс.
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