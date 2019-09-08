Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине

Новости шоу бизнеса:Ученые опровергли популярное представление о холестерине в продуктах питания.

Они заявили о том, что нет смысла ограничивать его количество в своем потреблении, поскольку не с этим связан риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, как многие считают.

Осуществившие его специалисты пришли к заключению, что в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы опасную роль играет вовсе не холестерин. Определяющая причина — это рафинированная пища, содержащая транс-жиры, убеждены они.

"Внимательное изучение вопроса продемонстрировало, что около 80% холестерина, циркулирующего в крови, синтезирует печень, и только 20% приходится на холестерин, поступающий с пищей. Нужно съесть просто огромное количество холестериносодержащих продуктов, чтобы повысить его уровень в крови", — отметили эксперты.

Они утверждают, что продукты с холестерином, такие как, например, яйца, сливочное масло, мясо, вполне могут быть компонентами здорового питания – при условии, что они не содержат сахара и транс-жиров в своем составе.

В целом пищевой холестерин не является тем, за чем нужно тщательно следить, говорят исследователи. По их мнению, проблема с холестерином в организме возникает из-за сбоев в здоровых функциях печени, поэтому злоупотребление алкоголем является гораздо более опасным фактором заиметь повышенный уровень холестерина, чем продукты с жиром.