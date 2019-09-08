Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Крах "ядерной сделки": Глава МАГАТЭ приехал в Иран
Крах "ядерной сделки": Глава МАГАТЭ приехал в Иран
Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою
Назван вероятный соперник Ломаченко в следующем бою
Украинская певица вышла замуж: фото с венчания
Украинская певица вышла замуж: фото с венчания

Названы явные признаки алкоголизма

Названы явные признаки алкоголизма
22:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Признаки, которые выдают алкоголика.

По данным ВОЗ, в мире 140 миллионов алкоголиков. И большинство из них не лечатся. Есть несколько признаков того, что выдает алкоголика.

Праздники только с алкоголем

Если Новый год, День рождения, 8 марта и другие праздники немыслимы для человека без алкоголя, это повод задуматься. Чаще всего это не ограничивается одним бокалом. Нездоровое стремление отмечать все праздники спиртным может указывать на то, что человек страдает алкоголизмом.

Лучший собутыльник — он сам

Самый явный звоночек — то, что человек может напиться в одиночестве. Не зря говорят, что алкоголизм проявляется тогда, когда кто-то начинает пить один. Человек может мотивировать это чем угодно, но чаще отговорка звучит как "меня никто не понимает" или "у меня проблемы в жизни".

Хочется больше и больше

После того, как алкоголик выпивает один бокал спиртного и чувствует легкое опьянение, он не может остановиться. Им нужно больше и больше. Обычный человек может себя контролировать, и, в случае, если он собирался выпить немного, то столько он и выпьет. В иной ситуации пора ставить диагноз. В наркологии такое поведение называют "утратой контроля над выпитым".

Дефицит кальция: неприятные признаки, которые указывают на нехватку

Неадекватное поведение

Если человек не в первый раз напивается до неадекватного состояния, ему пора завязывать со спиртным. Поведение может проявляться в любой форме: агрессия, излишнее дружелюбие к незнакомцам, раскованность. Человек может приставать к незнакомым людям, кричать и сопротивляться, если его попытаются привести в чувства.

Тяжелое похмелье

Если вы заметили, что на утро после принятия алкоголя с каждым разом становится хуже и хуже, необходимо сократить количество употребляемого спиртного. Самый плохой знак — человек не может выйти на работу после вечеринки. Так начинает развиваться абсистентный синдром. Признаки алкоголизма могут проявиться и во внешности: появляются отеки, мешки под глазами, ожирение и пивной живот.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголизм, Симптомы, Признаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
03 Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
04 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
05 Лучшие поздравления с именинами Натальи 2019: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грузия тоже не признала &quot;выборы&quot; в оккупированном Крыму
Грузия тоже не признала "выборы" в оккупированном Крыму
Солнечно и тепло по всей Украине: прогноз погоды на завтра, 9 сентября
Прогноз погоды на завтра, 9 сентября
Родственники жертв MH17 разочарованы передачей Цемаха России
Родственники жертв MH17 разочарованы выдачей Цемаха в РФ
Подробности релиза Huawei Mate X
Подробности релиза Huawei Mate X
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь