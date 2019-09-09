Витамин Е: в чем польза "витамина красоты"

Новости шоу бизнеса:Каких только названий не приобрел Витамин Е (токоферол) со времен своего открытия: и "витамин молодости", и "витамин красоты".

А все потому, что он препятствует образованию морщин и старению кожи, увлажняя ее и повышая упругость.

Он хорошо проникает через кожный покров. А благодаря его омолаживающему и увлажняющему эффекту, токоферол часто включают в состав всевозможных кремов.

Витамин Е - это самый сильнодействующий жирорастворимый антиоксидант. Он защищает мембраны клеток мозга и других органов от повреждения и прекрасно дополняет и нормализует действие витамина С, который в высоких дозах может вызывать повреждения клетки.

Женщинам в постменопаузе этот витамин помогает компенсировать недостаток эстрогена. Кроме того, он способствует удовлетворительной половой жизни представительниц слабого пола в пенсионном возрасте. Незаменим витамин Е и для тех женщин, кто перенес операцию по удалению половых органов и страдает от резкого наступления менопаузы.

Малое содержание в крови токоферола отрицательно сказывается на способности людей реагировать на сексуальные стимулы. Эта способность скорее всего окажется пониженной, а значит, к сексу вы будете почти равнодушны.

Проявление дефицита витамина Е

могут возникнуть нарушения в обмене мышечной ткани и укорачивается жизнь красных кровяных телец

бесплодие

жировой гепатоз (ожирение печени)

Изолированный дефицит витамина Е бывает редко.

Где он содержится

Людям с недостатком витамина Е советуют употреблять в пищу такие продукты, как отруби, свежие каши, орехи, сою и особенно – пророщенную пшеницу.

На первом месте по содержанию витамина Е стоит масло из пророщенной пшеницы. В лидерах также семечки подсолнуха и подсолнечное масло, миндаль, кунжутное, арахисовое, кукурузное, оливковое, соевое масла.

Много токоферола в шпинате, овсянке, отрубях, лососе, коричневом рисе, ржаном хлебе, моркови. В меньшем количестве витамин Е содержится в грецких орехах, бананах, яйцах, помидорах и баранине.

Для усвоения его важен нормальный уровень цинка (содержится в баклажанах, огурцах, томатах, субпродуктах, устрицах, грибах и тыкве) и селена (содержат его кокос, сало, чеснок, морская рыба, белые грибы, яйца, семена подсолнуха, чечевица, хлеб грубого помола, субпродукты). А вот сладкое и мучное мешают его усвоению в организме.

Не стоит принимать химические витамины бесконтрольно: избыток витамина так же плох, как и его недостаток. Избыток витамина Е негативно сказывается на печени.