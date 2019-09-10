Скачать
Вторник, 10.09.2019
Епифаний встретился с освобожденными из плена моряками
Епифаний встретился с освобожденными из плена моряками
Макрон в октябре выступит с обращением в ПАСЕ
Макрон в октябре выступит с обращением в ПАСЕ
Тренировку сборной Украины в Днепре посетили 7 тысяч болельщиков
Тренировку сборной Украины в Днепре посетили 7 тысяч болельщиков
Уникальные снимки секс-символа мира (Фото)
Уникальные снимки секс-символа мира (Фото)

Ученые сравнили магазинные и домашние яблоки

Ученые сравнили магазинные и домашние яблоки
01:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Как и в любой сырой пище, в яблоках есть микроорганизмы, которые затем попадают в желудок человека.

Старая английская пословица гласит: одно яблоко в день – и доктор не нужен. Австрийские специалисты из Грацского технического университета проверили достоверность этого утверждения, пишет MedicalNewsToday.

Яблоко – один из самых популярных фруктов в мире. Это отличный источник питательных веществ, витамина С, витаминов группы В, природных антиоксидантов и огромного количества минералов. Однако и бактерий в нем немало.

Исследователи решили выяснить различия между количеством бактерий в «домашних» яблоках и плодах, купленных в магазине. Эксперты проанализировали микроорганизмы, находящиеся в стебле, кожуре, мякоти, семенах и чашечках цветков яблок.

Было установлено: два типа яблок содержали одинаковое количество микроорганизмов. В одном среднем фрукте весом 240 граммов насчитывается примерно 100 миллионов бактерий. В основном они сконцентрированы в семенах и мякоти яблока. Примечательно, что меньше всего микроорганизмов – в кожуре.

Врачи рассказали о пользе вишневого сока

Однако состав вредных бактерий в яблоках из магазина оказался более многочисленным. Ученые обнаружили бактерии видов Escherichia, Shigella, которые способны вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в домашних яблоках присутствовало больше полезных бактерий, помогающих поддерживать нормальную микрофлору кишечника.

Специалисты нашли еще одно преимущество у домашних яблок. В мякоти плодов обнаружено больше бактерий Methylobacterium. Эти микроорганизмы вырабатывают вещества с ароматом и вкусом клубники. Это объясняет, почему у домашних яблок такой насыщенный вкус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Яблоки, Сравнение, Магазинные яблоки, Домашние яблоки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
02 Гороскоп на завтра, 10 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Кулеба об обмене удерживаемыми: Важно понимать - Россия не изменилась
04 Стефанчук провел встречу с главой МИД Молдовы: Что обсуждали
05 Новые назначения Зеленского: названы имена заместителей главы Госпогранслужбы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба: Европейская интеграция стоит выше политики
Кулеба: Европейская интеграция стоит выше политики
Налоговая амнистия: Рада опубликовала текст законопроекта
Налоговая амнистия: Рада опубликовала текст законопроекта
Похолодания не ждите: прогноз погоды на завтра, 10 сентября
Похолодания не ждите: прогноз погоды на 10 сентября
Меган Маркл стала наиболее социально влиятельной персоной по версии журнала Tatler
Меган Маркл стала наиболее социально влиятельной персоной по версии журнала Tatler
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь