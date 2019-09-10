Ученые сравнили магазинные и домашние яблоки

Новости шоу бизнеса:Как и в любой сырой пище, в яблоках есть микроорганизмы, которые затем попадают в желудок человека.

Старая английская пословица гласит: одно яблоко в день – и доктор не нужен. Австрийские специалисты из Грацского технического университета проверили достоверность этого утверждения, пишет MedicalNewsToday.

Яблоко – один из самых популярных фруктов в мире. Это отличный источник питательных веществ, витамина С, витаминов группы В, природных антиоксидантов и огромного количества минералов. Однако и бактерий в нем немало.

Исследователи решили выяснить различия между количеством бактерий в «домашних» яблоках и плодах, купленных в магазине. Эксперты проанализировали микроорганизмы, находящиеся в стебле, кожуре, мякоти, семенах и чашечках цветков яблок.

Было установлено: два типа яблок содержали одинаковое количество микроорганизмов. В одном среднем фрукте весом 240 граммов насчитывается примерно 100 миллионов бактерий. В основном они сконцентрированы в семенах и мякоти яблока. Примечательно, что меньше всего микроорганизмов – в кожуре.

Однако состав вредных бактерий в яблоках из магазина оказался более многочисленным. Ученые обнаружили бактерии видов Escherichia, Shigella, которые способны вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в домашних яблоках присутствовало больше полезных бактерий, помогающих поддерживать нормальную микрофлору кишечника.

Специалисты нашли еще одно преимущество у домашних яблок. В мякоти плодов обнаружено больше бактерий Methylobacterium. Эти микроорганизмы вырабатывают вещества с ароматом и вкусом клубники. Это объясняет, почему у домашних яблок такой насыщенный вкус.