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Манго признали лучшим фруктом для снятия боли в желудке

Манго признали лучшим фруктом для снятия боли в желудке
06:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали, что при употреблении желательная норма манго в день 40 грамм.

Манго — продукт, содержащий 20% суточной нормы клетчатки. Из-за этой особенности его признали лучшим фруктом для снятия боли в желудке.

Потому как клетчатка борется с болями, а входящий в состав калий стабилизирует пищеварение. Продукт стимулирует клеточный рост, что поможет привести пищеварение в порядок.

Содержащиеся в манго антиоксиданты помогут восстановить работу печени. Орган напрямую влияет на пищеварение, поэтому важно позаботиться о функционировании. Кроме этого, он помогает восстановить уровень инсулина.

Фрукт также содержит ниацин, магний и пантотеновой кислоты так же, как сильных противостарителей как зеаксантин, кверцетин, астрагалин и бета-каротин

Диетологи советуют готовить молочные коктейли с манго. Такой «микс» поможет избежать таких болезней как диарея, запоры в желудке, метеоризм и энтерит.

Названы продукты с высоким содержанием клетчатки

Несмотря на всю полезность, есть и противопоказания. Поэтому манго не стоит употреблять слишком часто.

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Mango, Боль в желудке, Польза манго, Полезные фрукты, Свойства манго, Фрукты для снятия боли в желудке.
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