Как можно похудеть без вреда для здоровья (Фото)

Новости шоу бизнеса:Чем качественнее отдых, тем быстрее освобождение от веса.

Не следует ожидать, что моментально вы сбросите килограммов десять

Знаменитая модель Джессики Харт, одна из бабочек-ангелов от известного бренда нижнего белья для женщин Victoria’s Secret, позволила себе поделиться собственным секретом экспресс-похудания.

Модель утверждает, что сбросить лишние килограммы можно всего за 5 дней.

Способ похудеть за пять дней модель испытала на себе в преддверии показов моды. Не следует ожидать, что моментально вы сбросите килограммов десять, но все же звезда подиума обещает хорошую эффективность, вы потеряете до 3-х килограммов. Начните с того, что в еде употребляйте больше жидкого. Готовьте на блендере смеси из огурцов и других овощей и зелени до пяти раз в день. Дополните их омлетом на завтрак и рыбой на ужин.

Не забывайте придерживаться четкого расписания в приеме пищи. Не позволяйте себе перекусов, а между ужином и завтраком должно пройти не меньше 12-ти часов. Это обусловлено особенностями усвоения пищи. Помните также, что хороший глубокий сон помогает организму улучшить усвоение еды. Старайтесь твердо соблюдать режим сна и бодрствования, чтобы в одно и то же время ложиться и вставать.

По рецепту Джессики Харт, больше двигайтесь, гуляйте на природе, делайте упражнения. При этом вы должны иметь четкое представление, каким образом распределить нагрузку на весь день. Распланируйте все и не отступайте от намеченного. Наконец, проявите заботу о пищеварении, но не усердствуйте в лекарствах или биодобавках. Употребляйте больше клетчатки, то есть главным образом сушеных и свежих овощей, которые эффективно очищают организм.

Все ваши старания будут напрасными, если вы не будете придерживаться еще одного правила. Не нервничайте по пустякам, будьте уверены и спокойны. Если не получается, посмотрите, какие травяные настои подходят для этого.