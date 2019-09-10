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Как можно похудеть без вреда для здоровья (Фото)

Как можно похудеть без вреда для здоровья (Фото)
09:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чем качественнее отдых, тем быстрее освобождение от веса.

Не следует ожидать, что моментально вы сбросите килограммов десять 

Знаменитая модель Джессики Харт, одна из бабочек-ангелов от известного бренда нижнего белья для женщин Victoria’s Secret, позволила себе поделиться собственным секретом экспресс-похудания. 

Модель утверждает, что сбросить лишние килограммы можно всего за 5 дней. 

Способ похудеть за пять дней модель испытала на себе в преддверии показов моды. Не следует ожидать, что моментально вы сбросите килограммов десять, но все же звезда подиума обещает хорошую эффективность, вы потеряете до 3-х килограммов. Начните с того, что в еде употребляйте больше жидкого. Готовьте на блендере смеси из огурцов и других овощей и зелени до пяти раз в день. Дополните их омлетом на завтрак и рыбой на ужин. 

Не забывайте придерживаться четкого расписания в приеме пищи. Не позволяйте себе перекусов, а между ужином и завтраком должно пройти не меньше 12-ти часов. Это обусловлено особенностями усвоения пищи. Помните также, что хороший глубокий сон помогает организму улучшить усвоение еды. Старайтесь твердо соблюдать режим сна и бодрствования, чтобы в одно и то же время ложиться и вставать. 

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По рецепту Джессики Харт, больше двигайтесь, гуляйте на природе, делайте упражнения. При этом вы должны иметь четкое представление, каким образом распределить нагрузку на весь день. Распланируйте все и не отступайте от намеченного. Наконец, проявите заботу о пищеварении, но не усердствуйте в лекарствах или биодобавках. Употребляйте больше клетчатки, то есть главным образом сушеных и свежих овощей, которые эффективно очищают организм.

Все ваши старания будут напрасными, если вы не будете придерживаться еще одного правила. Не нервничайте по пустякам, будьте уверены и спокойны. Если не получается, посмотрите, какие травяные настои подходят для этого.

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Здоровье, Спорт, Лишний вес, Модели, Совет медиков, Джессики Харт.
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