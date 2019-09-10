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Лучшие продукты для профилактики онкозаболеваний (Фото)

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Лучшие продукты для профилактики онкозаболеваний (Фото)
15:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ниже мы рассмотрим четыре самые сильные продукта, которые действительно послужат эффективной профилактикой против рака груди.

  • 1

    Брокколи

    Брокколи содержит специфический фитохимический глюкарафани, который помогает нейтрализовать вызывающие рак химические вещества (исследования показывают, что ростки придают наибольшее количество этих эмементов). Кстати, для всех, кто не является фанатом этого продукта, советуем добавлять в него чеснок или горчицу для улучшения вкусовых качеств. Эти продукты также очень полезны в борьбе с раковыми клетками. 

  • 2

    Овес

     

    Овес – чрезвычайно волокнистый продукт и это определяющая в данном случае характеристика, почему его можно отнести к ТОП продуктам в борьбе против рака груди. Кроме того, овес содержит мелатонин, который также уменьшит риск болезни. Поэтому не зря нам с детства говорили, что нет лучше завтрака, чем овсяная каша. 

  • 3

    Кудрявая капуста

     

    Немецкие ученые из университетов Ольденбурга и Бремена исследовала составы 40 различных сортов капусты на предмет содержания глюкозинолатов. Это природные сернистые вещества, которые при нарезке капусты превращаются в горчичные. Кроме того, что они придают горечь во вкусе, они также служат отличной защитой от рака груди. По результатам исследования стало известно, что больше всего горчичных масел выделяет кудрявая капуста.

  • 4

    Зеленый чай

    О пользе зеленого чая ходят легенды уже давно. Если вы все еще не добавили этот напиток в свой рацион – немедленно сделайте это. В зеленом чае содержатся фенольные соединения, которые предотвращают развитие раковых клеток, включая рак молочной железы. 

    Крове всех вышеперечисленных бесспорных преимуществ этих 4 продуктов, они также невероятно полезны для вашей фигуры. Ведь ни овсянку, ни брокколи, ни капусту, ни тем более чай никто и никогда еще не обвинил в лишних килограммах!

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Здоровье, Продукты, Зеленый чай, Заболевание, Овес, Брокколи, Кудрявая капуста, Совет медиков.
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