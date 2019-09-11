К чему приводит недостаток сна (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ученые также заявили, что здоровый и продолжительный сон нельзя заменить чашкой кофе или энергетиком.

Здоровый сон — жизненная необходимость.

Группа ученых из Соединенных Штатов Америки провела множество интересных исследований, благодаря которым им удалось узнать, каким образом на человеческом организме сказывается постоянный недосып.

Специалисты заявили, что сон, как ранее уже много раз сообщалось, является основным источником восстановления сил, при этом сон в ночное время суток – еще и хорошо "подправляет" здоровье.

Ученые заявили, что очень важно, чтобы человек соблюдал режим сна, так как это оказывает сильное влияние на работу нервной системы, возможности интеллекта, а также сказывается на нормальной работе ЖКТ и даже на настроении человека.

Помимо этого, как отметили американские исследователи, любые изменения в "сонном" графике автоматически становятся стрессом для организма в целом.

Напомним, что хороший массаж способен избавить нас от стресса и мигрени, но неквалифицированный массаж может вызвать повреждение нервной или мышечной ткани, а так же привести к спастическим и воспалительным изменениям.