Лучше, чем кофе: вкусный и полезный завтрак

Банановое пюре
Рецепт – проще некуда. Просто разомните мякоть бананов вилкой, чтобы разрушить структуру клеток, тогда продукт усвоится быстрее. В бананах содержатся витамин B и магний, а так же в них высокое содержание клетчатки, регулирующей высвобождение сахара в поток крови. Этот завтрак особенно полезен для людей, страдающих от сахарного диабета, при котором может возникать упадок сил. Если вам хочется сладкого, добавьте в пюре ложечку натурального меда, а вот сахар лучше не класть. Хотите больше клетчатки? Тогда добавьте в пюре пару ложек каши, например, рисовой или овсяной.
Финики, фаршированные грецкими орехами
Дивные восточные фрукты являют собой настоящий кладезь полезных веществ, влияющих на нашу энергичность. Они наполнят организм калием, кальцием, магнием, цинком и железом. Между прочим, финики – продукт, приглушающий чувство голода. Поэтому непременно добавьте их в свой рацион, если хотите сбросить лишний вес. Надо ли говорить о пользе грецких орехов? К слову, греческие философы полагали, что вид фрукта определяет его пользу. Хотя сходство грецкого ореха с мозгом случайно, все же этот продукт значительно улучшает умственную деятельность.
Сыр с плесенью
Многие интуитивно понимают, что проснуться можно, раздражая органы чувств. Можно принять холодный душ (воздействие на органы осязания), открыть окна и впустить солнечный свет (воздействие на зрение), включить музыку (воздействие на слух). А еще можно пробудить рецепторы вкуса и нюха, съев продукт с ярко выраженным ароматом и резким запахом.
Отведайте с утра кусочек рокфора или иного сыра с благородной плесенью, если вам такой деликатес по душе. Помимо бодрящих вкусов и запахов, у таких сыров есть еще полезные свойства. В частности, они богаты кальцием. Голубой сыр не пробьет в вашем бюджете дыру, если на него не налегать. Побалуйте себя качественным сыром время от времени, а не низкопробным сырным продуктом. Покупайте сыры небольшими порциями в качественной упаковке. К тому же, закупка продуктов оптом способна спровоцировать ожирение и входит в число ошибок, которые мы совершаем в супермаркете.
Внимание! Учтите, что нельзя съедать слишком много сыра с плесенью за один присест, его нельзя есть часто. Так же не рекомендуется долго хранить распакованные голубые сыры.
Смузи из шпината и киви
Легкий напиток для тех, кому спросонья даже лень жевать. Морячок Попай уплетал за обе щеки шпинат, что помогло многим родителям накормить им детишек. Недавно ученые развенчали миф о том, что шпинат содержит колоссальное количество железа. Тем не менее, полезных веществ в шпинате хоть отбавляй. Рекомендуется употреблять в пищу не вареные, а свежие листья, ведь в них сохраняется высокая концентрация витаминов, минералов и антиоксидантов. Приятный вкус напитку придаст сочный киви. Плоды киви богаты калием, что улучшает работу сердца и кровеносной системы, а запас полезных веществ делает киви продуктом, укрепляющим иммунитет.
Внимание! Хочу предостеречь вас от слишком рьяного употребления такого смузи, поскольку и шпинат, и киви обладают легким слабительным эффектом, что хорошо при запорах, но чревато при нормальном и слабом стуле. Выпивайте не больше 200-граммового стакана смузи в день и не пейте его каждый день.
Перепелиные яйца пашот c авокадо на черном хлебе
Ученые доказали, что яйца полезны для жизнедеятельности организма, а диетологи в один голос уверяют, что здоровые блюда из яиц хорошо приглушают голод. Я выбрала перепелиные яйца вместо куриных неспроста. В крошечных пятнистых яичках на 100 граммов продукта содержится 300 единиц витамина А, столь важного для хорошего самочувствия. Так же в яйцах перепелки концентрация витамина В12 выше, чем в куриных яйцах. Дефицит этого витамина, как известно, может стать причиной депрессии, которой сопутствует апатия и упадок сил.
Одним таким яичком, конечно, не наешься, а вот три – в самый раз. Вы можете варить яйца любым способом, однако при варке пашот гораздо проще отследить степень готовности желтка, чем при варке в скорлупе. Яйца можно положить в салат со свежей зеленью. Например, с упомянутым выше шпинатом. Можно сделать бутерброд с полезным ржаным хлебом, используя авокадо вместо масла. Можно добавить и другие овощи.