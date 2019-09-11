Лучше, чем кофе: вкусный и полезный завтрак

1 Банановое пюре Рецепт – проще некуда. Просто разомните мякоть бананов вилкой, чтобы разрушить структуру клеток, тогда продукт усвоится быстрее. В бананах содержатся витамин B и магний, а так же в них высокое содержание клетчатки, регулирующей высвобождение сахара в поток крови. Этот завтрак особенно полезен для людей, страдающих от сахарного диабета, при котором может возникать упадок сил. Если вам хочется сладкого, добавьте в пюре ложечку натурального меда, а вот сахар лучше не класть. Хотите больше клетчатки? Тогда добавьте в пюре пару ложек каши, например, рисовой или овсяной.

2 Финики, фаршированные грецкими орехами Дивные восточные фрукты являют собой настоящий кладезь полезных веществ, влияющих на нашу энергичность. Они наполнят организм калием, кальцием, магнием, цинком и железом. Между прочим, финики – продукт, приглушающий чувство голода. Поэтому непременно добавьте их в свой рацион, если хотите сбросить лишний вес. Надо ли говорить о пользе грецких орехов? К слову, греческие философы полагали, что вид фрукта определяет его пользу. Хотя сходство грецкого ореха с мозгом случайно, все же этот продукт значительно улучшает умственную деятельность.

3 Сыр с плесенью Многие интуитивно понимают, что проснуться можно, раздражая органы чувств. Можно принять холодный душ (воздействие на органы осязания), открыть окна и впустить солнечный свет (воздействие на зрение), включить музыку (воздействие на слух). А еще можно пробудить рецепторы вкуса и нюха, съев продукт с ярко выраженным ароматом и резким запахом. Отведайте с утра кусочек рокфора или иного сыра с благородной плесенью, если вам такой деликатес по душе. Помимо бодрящих вкусов и запахов, у таких сыров есть еще полезные свойства. В частности, они богаты кальцием. Голубой сыр не пробьет в вашем бюджете дыру, если на него не налегать. Побалуйте себя качественным сыром время от времени, а не низкопробным сырным продуктом. Покупайте сыры небольшими порциями в качественной упаковке. К тому же, закупка продуктов оптом способна спровоцировать ожирение и входит в число ошибок, которые мы совершаем в супермаркете. Внимание! Учтите, что нельзя съедать слишком много сыра с плесенью за один присест, его нельзя есть часто. Так же не рекомендуется долго хранить распакованные голубые сыры.

4 Смузи из шпината и киви Легкий напиток для тех, кому спросонья даже лень жевать. Морячок Попай уплетал за обе щеки шпинат, что помогло многим родителям накормить им детишек. Недавно ученые развенчали миф о том, что шпинат содержит колоссальное количество железа. Тем не менее, полезных веществ в шпинате хоть отбавляй. Рекомендуется употреблять в пищу не вареные, а свежие листья, ведь в них сохраняется высокая концентрация витаминов, минералов и антиоксидантов. Приятный вкус напитку придаст сочный киви. Плоды киви богаты калием, что улучшает работу сердца и кровеносной системы, а запас полезных веществ делает киви продуктом, укрепляющим иммунитет. Внимание! Хочу предостеречь вас от слишком рьяного употребления такого смузи, поскольку и шпинат, и киви обладают легким слабительным эффектом, что хорошо при запорах, но чревато при нормальном и слабом стуле. Выпивайте не больше 200-граммового стакана смузи в день и не пейте его каждый день.