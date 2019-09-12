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Названы лучшие продукты-жиросжигатели (Фото)

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Названы лучшие продукты-жиросжигатели (Фото)
09:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Такие продукты нуждаются в затрате энергии для переваривания в результате чего, организм и сжигает массу калорий.

  • 1

    Диетологи предложили восемь эффективных жиросжигающих продуктов, которые можно найти на каждой кухне.

    Диетолог Мая Симпкин выделила топ-8 продуктов, которые помогут справится с лишним весом:

    Острый перец Чили. В этом продукте есть активный компонент капсаицин, который стимулирует организм сжигать энергию и создавать тепло.

  • 2

    Цельные зерна и овощи. В этих продуктах содержатся много белка и высокий уровень пищевых волокон, которые создают некоторые трудности для кишечника. Он не может полностью переварить их, поэтому требуется много энергии.

  • 3

    Черный перец. Термический эффект от этого продукта может нести ответственность за распад некоторых жировых клеток.

  • 4

    Имбирь. Этот корнеплод также содержит капсаицин, из-за чего у него характерный "пламенной" вкус. Употребление в пищу имбиря, в свежем виде или в порошке, может ускорить обмен веществ за счет увеличения производства тепла. Имбирь также снижает аппетит, что немало важно в борьбе с лишним весом.

  • 5

    Чеснок. Этот продукт, как и имбирь, наносит "пламенный" удар, который повышает термогенез в жировой ткани.

  • 6

    Горчица. Этой "соус" также содержит капсаицин. Тот же теплоэффект – тот же удар по калориям.

  • 7

    Зеленый чай. В напитке есть кофеин и микронутриенты, которые стимулируют ускоренный обмен веществ.

  • 8

    Белок. Высокое содержание белка в пище требует больше энергии, чтобы их расщепить в пищеварительном процессе.

    Применяя указанные продукты, можно отрегулировать обменные процессы в организме и нормализовать вес. Необходимо только учитывать состояние собственного здоровья и противопоказания при их применении.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Продукты-жиросжигатели, Жиросжигающие продукты, Советы медиков.
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