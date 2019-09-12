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Четверг, 12.09.2019
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Уникальные целебные свойства хурмы (Фото)

Уникальные целебные свойства хурмы (Фото)
10:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Хурма помогает наладить работу желудка при его расстройствах, при язвенной болезни, при болезни печени и почек.

Эта тропическая ягода спасет от авитаминоза

Хурма -тропическая ягода, содержащая массу полезных веществ. Хурма используется для профилактики и лечения многих заболеваний, считается одним из самых диетических продуктов, способствующих похудению. 

Ягода богата витаминами С, Е и А, а также калием, кальцием, железом, фосфором, магнием, йодом и медью -этот богатый набор микроэлементов делает ягоду надежным защитником при авитаминозе (именно поэтому хурму рекомендуют включить в свой рацион ранней весной), помогает повысить работоспособность, поднять тонус организма и успокоить возбужденную нервную систему. Значительное содержание в хурме йода делает ее отличным средством для профилактики болезней и нарушений щитовидной железы. 

Одно из самых полезных свойств хурмы для организма -ее пониженная кислотность. Она также обладает антибактериальными свойствами и помогает бороться с различными вирусами, в особенности, поражающими желудочно-кишечный тракт. 

Лучше, чем кофе: вкусный и полезный завтрак

Помимо полезных свойств хурма обладает и несколькими противопоказаниями -в особенности, ее следует очень осторожно есть людям с нарушениями работы поджелудочной железы. Не рекомендуется хурма и диабетикам -поскольку ягода на 25% состоит из сахарозы, она может негативно сказаться на уровне сахара в организме. 

Польза хурмы доказана только при правильном хранении плода. Чтобы сохранить полезные свойства хурмы, спелую ягоду нужно хранить в холодильнике в отделении для фруктов и овощей, по возможности избегая повреждений.

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Здоровье, Фрукты, Ягоды, Хурма, Совет медиков.
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