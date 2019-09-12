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Почему нельзя кипятить воду больше одного раза

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Почему нельзя кипятить воду больше одного раза
11:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Чем чаще вы кипятите одну и ту же воду, тем опаснее для здоровья она становится.

Оказывается, что повторно кипятить или даже подогревать вскипевшую один раз воду не только вредно, но и опасно.

Почему это опасно? Водопроводная вода содержит в себе массу примесей — от солей до минералов. Когда они нагреваются. их химический состав меняется. И эти измененные вещества попадают в ваш организм вместе с повторно подогретой или дважды прокипяченной водой.

В такой воде образуются самые вредные вещества, как то: мышьяк, фториды, нитраты и даже мышьяк!

Прокипятив воду один раз, вы получаете гарантию, что избавили ее от микробов. Но проделав эту процедуру с одной и той же водой дважды (или больше), вы лишь способствуете разрушению полезных веществ, содержащихся в воде, и превращению их в опасные летучие соединения.

Пагубное влияние вредных веществ из повторно прокипяченной воды:

Мышьяк

По данным Всемирной организации здравоохранения, самый большой риск для здоровья представляет именно это вещество. Мышьяк добавляют в водопроводную воду, чтобы убить в ней нежелательные микроорганизмы.

Конечно, чтобы убить человека мышьяком из повторно прокипяченной воды, потребуются годы, но дело в том, что все это имеет накопительный эффект. А последствия могут быть самые плачевные: периферическая нейропатия, поражения кожного покрова, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы почек, онкология.

Фтор

При кипячении часть соединений фтора, находящихся в воде, превращаются в фториды. Согласно данным исследований, проводимых гарвардскими профессорами на протяжении нескольких десятков лет, фториды оказывают негативный неврологический эффект и даже могут стать причиной отставании в умственном развитии детей. также он увеличивает риск возникновения бесплодия у женщин.

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Нитраты

Наша жизнь и так пропитана нитратами — они используются повсеместно в пищевой индустрии в качестве консервантов. Но гораздо более опасными они становятся, когда подвергаются воздействия высоких температур. При кипячении нитраты преобразуются в нитрозамины, а эти вещества уже имеют непосредственное отношение к канцерогенам.

Недооценивать последствия просто не приходится: рак кишечника, пищевода, поджелудочной железы, моче-половой системы и лейкемия.

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Вода, Здоровье, Кипячёная вода, Нитраты в воде, Сколько раз можно кипятить воду.
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