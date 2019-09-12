Как легко избавится от морщин в любом возрасте

Новости шоу бизнеса:Если вы действительно хотите продлить молодость своей кожи, научитесь контролировать свои эмоции, советуют эксперты.

Морщины появляются по разным причинам, и этих причин множество.

Первая, и одна из главных, это работа мимики человека. Результат работы целого ансамбля мышц.

И среди них выделяют мышцы депрессоры, которые тянут кожу и подлежащие ткани вниз, и леваторы – все поднимающие вверх. С годами их работа вызывает временной отпечаток — морщины. А те создают выражение лица. Леваторы — "доброе" и моложавое выражение, депрессоры — суровое и старческое.

Примеры мышц-леваторов – это нижняя часть лобной мышцы, приподнимающая в удивлении брови. А также мышцы с говорящими" названиями — поднимающая верхнее веко, поднимающая угол рта, поднимающая верхнюю губу.

Примеры депрессоров: мышца гордецов, опускающая ткани межбровной области с формированием горизонтальных морщин, мышца, опускающая перегородку носа, мышца, опускающая нижнюю губу, и так далее.

Чтобы мимическая эспрессия не накладывала отпечаток времени из морщин. Также вам стоит научиться:

избегать влияния открытого солнца;

пользоваться солнцезащитными кремами;

носить одежду, защищающую от солнца (блузы с длинными рукавами и брюки);

не курить;

использовать увлажняющие кремы.

Это основа основ, и это вы должны помнить и исполнять без особых напоминаний. Дальше — еще семь способов, которые усилят ваш уход за кожей.

Спите на спине

Если вы спите в одной и той же позе от ночи к ночи, на вашем лице могут образовываться так называемые "линии сна" — морщинки на поверхности кожи (как правило, в районе виска и по бокам лица), которые не разглаживаются после пробуждения.

Если вы спите на боку, такие морщинки могут образовываться на щеках и подбородке. А у тех, кто спит лицом в подушку, может появиться глубокая морщина на лбу меж бровей.

Ешьте побольше омеги

Лосось – богатый источник белков, необходимых для поддержания здоровья кожи. В нем также содержатся жирные кислоты омега-3, которые питают кожу и сохраняют ее упругой и свежей, минимизируя морщинки.

Не щурьтесь и используйте солнцезащитные очки

Частое напряжение любых мышц лица, в том числе и привычка щуриться, приводит к появлению морщин на коже. Не забывайте о солнцезащитных очках. Они не только защищают кожу вокруг глаз от вредного воздействия солнечных лучей, но и избавляют вас от необходимости щуриться.

Используйте AHA-кислоты

Эти натуральные кислоты удаляют отмершие клетки кожи, что способствует сужению пор и разглаживанию морщинок, особенно вокруг глаз. Некоторые формы оксикислот могут увеличить производство коллагена в коже. Этот белок придает вашей коже мягкость и упругость.

Однако использование оксикислот делает вашу кожу более чувствительной к воздействию солнечных лучей, поэтому не забывайте о солнцезащитных кремах.

Не переусердствуйте с умыванием

Вода из крана лишает вашу кожу влаги и естественного кожного сала, препятствующего образованию морщин. Если умываться слишком часто, то защитный слой кожи просто-напросто "утечет в канализацию". Вывод: используйте увлажняющие средства для умывания.

Не забывайте про витамин С

Кремы с содержанием витамина С способствуют образованию коллагена в коже. Также витамин С защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, снижает покраснение, помогает избавиться от пигментных пятен и выравнивает тон кожи.

Соя — для защиты кожи

Соя улучшает внешний вид кожи и защищает ее от воздействия негативных факторов. Поэтому ее содержание в составе средств по уходу за кожей или биодобавок (но не продуктов питания) помогает компенсировать вред, нанесенный коже солнечными лучами. Она улучшает структуру и цвет кожи.

Замените кофе на какао

Пейте этот вкусный напиток, сокращающий морщинки. Исследования показывают, что какао, в котором содержится много антиоксидантов, защищает кожу от повреждений, увлажняет ее, улучшает питание клеток кожи и делает кожу более гладкой.