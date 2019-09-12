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Четверг, 12.09.2019
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Берегите зрение: основные признаки усталости глаз

Берегите зрение: основные признаки усталости глаз
22:01 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вас тянет в сон, даже когда вы смотрите в экран монитора и моргаете, то подобное не следует игнорировать.

Эксперты в области лечения зрения рассказали о 6 признаках усталости глаз.

Покраснение и раздражение. если вы имеете работу, которая требует проводить много часов перед компьютером, то глаза могут страдать от сухости. А в долгосрочной перспективе все это приводит к покраснениям и раздражениям.

Проблемы с резкостью. При усталости глаз резко снижается резкость зрения, из-за чего вам бывает сложнее разглядеть какие-либо буквы или слова. Сделайте перерыв в работе, воспользуйтесь специальными компрессами для усталых глаз.

Сухость и повышенное слюноотделение. Как сухость глаз, так и повышенное слезотечение, свидетельствуют об усталости наших органов зрения. Вместо использования глазных капель проконсультируйтесь с офтальмологом о том, что именно является причиной этого расстройства.

Работа за компьютером: как защитить глаза
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Нечеткость и сдвоенность зрения. Когда у человека устают глаза, то иногда у него возникает эффект раздвоенности образов перед глазами, либо сама картинка теряет свою четкость. Как правило, эти нарушения бывают временными, и они проходят, если давать глазам отдохнуть.

Повышенная чувствительность к свету. Наши веки становятся очень тяжелыми и начинают опускаться, когда глаза устают. А это вызывает повышенную чувствительность к свету, также часто сопровождающуюся покраснениями и болью. Все эти симптомы требуют посещения офтальмолога.

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Боль в глазах. Из-за избыточного давления на глаза в сочетании с нехваткой сна у человека могут появиться болезненные ощущения. Иногда они распространяются от глаз на шею, плечи и даже спину. Давайте глазам отдыхать почаще.

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Здоровье, Глаза, Усталость глаз, Основные признаки.
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