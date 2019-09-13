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Самый полезный фрукт для профилактики рака (Фото)

Самый полезный фрукт для профилактики рака (Фото)
15:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Результат позволил ученым утверждать, что рак не перенес продолжительного соседства с авокадо.

Обнаружено новое полезное свойство авокадо

-не только вкусный плод, но и серьезное профилактическое средство против рака полости рта. Антионкологический эффект от авокадо выявили и проанализировали специалисты из Университета Огайо (США).

Американские ученые выделили экстракт из авокадо Хасса -наиболее доступного и часто встречающегося сорта этого фрукта (всего известно более 500 сортов разных авокадо!). Затем они взяли раковые клетки и подвергли их обработке этим экстрактом.

Результат позволил ученым утверждать, что рак не перенес продолжительного соседства с авокадо. Теоретически не исключено, что авокадо может оказаться антионкологическим средством более широкого профиля, нежели предназначенным только для борьбы с раком полости рта.

Рак полости рта -довольно распространенный случай онкологической болезни. Ежегодно им заболевают, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 350-400 тыс. человек. Четверть таких случаев оканчивается летальным исходом. Любопытно, что мужчины заболевают раком полости рта примерно вдвое чаще, чем женщины. По видимости, причина -в большей склонности к табаку, причем не курительного, а жевательного или нюхательного его видов.

Уникальные для здоровья свойства грейпфрута (Фото)

Напоминаем, что помимо авокадо серьезный профилактический анти-онкологический эффект имеет вообще употребление фруктов и овощей. Отметим также, что согласно научным данным, биологически активные вещества, способные эффективно сражаться с зарождением и развитием злокачественных опухолей, в наибольшем количестве содержатся в овощах и фруктах темного цвета.

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Здоровье, Авокадо, Американские ученые, Совет медиков.
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