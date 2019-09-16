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Готовимся к осени: 7 полезных продуктов для хорошего иммунитета

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Готовимся к осени: 7 полезных продуктов для хорошего иммунитета
04:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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  • 1

    Чай богат флавоноидами и антиоксидантами, поэтому укрепит иммунную систему, придаст сил. Зеленый чай улучшит обменные процессы, снизит сахар в крови, а черный - поможет взбодриться благодаря кофеину. Если нужно успокоиться, выпейте ромашковый чай.

  • 2

    Включите в питание мясо, так как организму необходим белок. Предпочтение лучше отдать курятине, говядине и индейке. Рыба тоже будет кстати: она богата жирными кислотами, минералами, витаминами.

  • 3

    Не забудьте про популярный осенний продукт - яблоки. В них много пектина, снижающего «плохой» холестерин. Два яблока в день уменьшают холестерин на 16 процентов. Еще яблоки способствуют хорошему пищеварению, снижают вес и предотвращают раковые заболевания.

  • 4

    Орехи и семечки нужно есть не только осенью, а круглый год. В них много омега-3 и белка. Орехи укрепляют сердце, сосуды и кости, поддерживают в норме холестерин, помогают бороться с лишним весом.

  • 5

    Не стоит забывать про бобовые. Осенью на столе должны быть фасоль, горох, чечевица. В них много белка, фолиевой кислоты, кальция, железа. Еще в бобовых есть цинк, антиоксиданты и сложные углеводы.

  • 6

    Многие заправляют салаты растительным маслом. Лучше выбор остановить на оливковом. В нем много омега-3, витамина Е, антиоксидантов.

  • 7

    Хороший источник витаминов и клетчатки - ягоды. Иммунитет укрепляется благодаря антиоксидантам, антоцианину, который усиливает действие на организм витамина С. Кроме этого, ягоды предотвращают развитие онкологических заболеваний.

ТОП-7 самых полезных продуктов для красоты этой осенью

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Здоровье, Иммунитет, Осень, Полезные продукты.
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