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Лифт и пешие прогулки: как сбросить вес при сидячем образе жизни

Лифт и пешие прогулки: как сбросить вес при сидячем образе жизни
11:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:При сидячей работе и малоподвижном образе жизни вполне реально избавиться от лишних килограммов.

Такое заявление сделала авторитетный в США диетолог Ребекка Скритчфилд. С этой целью она посоветовала пересмотреть рацион питания и следовать нескольким несложным правилам.

Считается, что просиживание в кресле перед компьютером или телевизором вовсе не способствует похудению. По словам Ребекки Скритчфилд, тем, кто по работе вынужден сидеть на стуле, важно обзавестись полезными привычками, которые бы помогли оставаться стройным на фоне общей малоподвижности.

В частности, диетолог рекомендовала питаться на протяжении дня полезными продуктами – перекусывать вместо печенья и сладостей кусочками фруктов, орехами, творогом, свежими овощами. Также, по ее словам, необходимо пить достаточно воды.

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"Многие слышали о необходимости пить много воды, однако же по какой-то причине часто игнорируют эту рекомендацию. Приучить себя пить достаточно жидкости просто - поставьте на рабочем столе бутылку воды, она будет служить напоминанием", - дала совет эксперт по диетологии.

При сидячей работе, напомнила специалист, нужно регулярно делать перерывы - через час, в крайнем случае, через два часа. Во время каждой такой перемены следует подвигаться, можно выпить воду, чашку чая.

"Важно помнить, что непрерывное сидение вредит здоровью, а подобные разминки помогают расслабиться, снизить негативное влияние сидячей работы и к тому же дополнительно сжигают калории", - прокомментировала врач.

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Скритчфилд заявила: 30 минут физической активности каждый день достаточно для поддержания формы. Чтобы достичь этого уровня, можно делать упражнения во время просмотра любимых сериалов или ток-шоу, меньше пользоваться транспортом.

Отличное решение - не пользоваться лифтом и подниматься по ступенькам пешком, рекомендовала специалист.

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Здоровье, Диета, Сидячий образ жизни.
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