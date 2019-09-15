В IKEA нашли способ борьбы с бессонницей (Видео)

IKEA отправилась в 14-дневное путешествие в Австралию, чтобы отпраздновать Фестиваль сна и запустила прямую трансляцию, которая поможет слушателям уснуть. В прямой трансляции показывают дорогу грузового корабля из Азии в Австралию. На фоне Кент и Сара Эрикссон из подкаста IKEA Sleep читают новый каталог на 2020 год. Они рассказывают про зеркала, стеллажи, каркасы кроватей и полки для хранения обуви. Всё это сочетается с шумом океана, поэтому не уснуть будет действительно сложно. Райан Бурман, руководитель коммерческой деятельности IKEA Австралии говорит: Мы знаем, что каждый четвертый австралиец испытывает проблемы со сном. Надеемся, что таким ритмичным и монотонным контентом мы поможем успокоиться после тяжелого дня, привести голову в порядок и приготовить тело ко сну.