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Восстанавливаем баланс кишечной микрофлоры: лучшие советы

Восстанавливаем баланс кишечной микрофлоры: лучшие советы
21:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Врачи посоветовали, как восстановить микрофлору кишечника.

Микрофлора кишечника имеет очень важное значение для корректной работы этого органа и для нашего здоровья в целом.

Она связана с обменными процессами в организме (метаболизмом), способностью усвоения витаминов и минералов, иммунной системой, а также с уровнем имеющейся у нас энергии.

Но неправильное питание и прием некоторых лекарственных препаратов (антибиотиков, к примеру) нарушает кишечную флору. Причем это происходит постоянно, так как имеются и другие факторы, оказывающие негативное воздействие.

Эксперты объяснили, что нужно сделать, чтобы восстановить микрофлору кишечника и позаботиться о здоровье этого органа максимально естественным образом.

Что такое микрофлора кишечника?

Кишечная флора представляет собой совокупность микроорганизмов, которая начинает формироваться в человеческом теле с момента его рождения, то есть как только начинается его взаимодействие с окружающей средой. Таким образом, микрофлора формируется постепенно, по мере роста и размножения бактерий.

Она насчитывает порядка 100 миллиардов бактерий сотен различных видов.

Бактериальная флора создает определенную степень кислотности в кишечнике, что предотвращает заселение и размножение бактерий других видов.

Что изменяет микрофлору кишечника?

Есть множество факторов, которые могут изменить или уничтожить кишечную флору:

  • Рацион, богатый сахарами, насыщенными жирами, с большим количеством рафинированной муки и жареной пищи.
  • Периоды стресса. Стресс всегда негативно сказывается на нашем здоровье. Он не только изменяет кишечную флору, но и снижает защитные способности организма, делая его более уязвимым к различным заболеваниям.
  • Определенные типы лекарственных препаратов, например, антибиотики.
  • Частые расстройства кишечника.

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Специалисты рассказали о самых полезных продуктах питания, которые помогут заселить флору кишечника «правильными» бактериями.

Пейте на завтрак кефир

Если вы хотите улучшить бактериальную микрофлору кишечника, то одним из лучших продуктов для этого станет кефир, кисломолочный продукт, который мы без особого труда можем самостоятельно приготовить у себя дома.

Для этого нам понадобится молоко и закваска (кефирный грибок).

Кефирные грибки представляют собой узелковую массу, по внешнему виду напоминающую отваренный рис. Питаются эти грибки лактозой, которая содержится в молоке. В процессе брожения они увеличиваются в размере.

Можно купить уже готовый кефир, а можно приготовить этот напиток самостоятельно, купив только кефирный грибок.

Причем лучшее время для приема кефира — это утро. Желательно, натощак. Хотя он станет еще и отличным полдником.

Еще есть кефир на воде для людей, которые не могут пить молоко.

Ешьте квашеную капусту

Квашеная капуста — это традиционный рецепт во многих странах. Такое пикантное блюдо часто служит гарниром к мясу или к рыбе и, надо сказать, оно существенно облегчает процесс пищеварения.

Несмотря на то, что это продукт ферментации, квашеная капуста является отличным

источников пробиотиков для организма, а они, как известно, помогают «заселить» кишечную флору.

Готовится квашеная капуста очень просто: берется сырая капуста, режется, затем добавляется соль, закладывается в стеклянную банку и настаивается. Иногда добавляют еще различные специи, например, можжевельник.

Сегодня рецептов квашеной капусты можно встретить великое множество: есть законсервированный продукт не только с солью, но и с уксусом, спиртом, различными добавками.

Однако то, что вы купите в магазине, скорее всего, никак не спасет и не улучшит микрофлору вашего кишечника.

Приправляйте блюда морской водой

Морская вода становится все более и более популярным ингредиентом в различных рецептах, а все благодаря своим уникальным лечебным свойствам.

В отличие от поваренной соли, в которой содержится лишь хлорид натрия, морская вода обеспечивает наш организм важными минералами (а их ни много ни мало, 118).

Эти питательные вещества всасываются через стенки кишечника, регулируют рН желудочно-кишечного тракта и всего организма в целом, а еще улучшают кишечный транзит (перистальтику).

Если вы страдаете от запоров, то можете принимать морскую воду натощак. Просто смешайте ее с 2,5 частями обычной питьевой воды. А так ее можно использовать для того, чтобы приправлять свои любимые блюда в процессе приготовления (вместо обычной поваренной соли).

Если хотите сохранить все полезные свойства морской воды, то ее следует потреблять всегда в сыром виде. Она отлично подойдет для холодных супов и овощных коктейлей, соусов, салатов и т.д.

Помогите своем организму: определено самое здоровое питание

Добавки

Если же вам нужно заселить кишечную флору за несколько дней, например, после перенесенного заболевания или приема лекарственных препаратов, то можно воспользоваться для этого специальными добавками.

Главное, принимать их отдельно от пищи (хотя бы за час до еды), тогда они будут эффективны. Можете делать это перед тем, как ложиться спать или наоборот, с утра натощак.

Существует много видов добавок для улучшения и восстановления микрофлоры кишечника. Выберите ту, где содержится больше штаммов.

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Все по теме:

Питание, Живот, Продукты, Кишечник, Микрофлора.
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