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Опасные свойства витаминных добавок (Фото)

Опасные свойства витаминных добавок (Фото)
12:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Анализ показал, что регулярный прием препаратов витамина А связан с повышением смертности на 16%.

Витамины могут ускорить старение.

Витаминные добавки, которые многие принимают, чтобы замедлить старение, на самом деле могут укорачивать жизнь, считают датские исследователи из Университета Копенгагена.

Ученые изучили результаты 67 исследований, посвященных эффектам приема витаминов. Специалисты обратили особое внимание на влияние витаминов-антиоксидантов – групп А, Е, бета-каротина, селена.

Прием бета-каротина и витамина Е – на 7% и 4% соответственно. Влияние селена на смертность не отмечено. В общей сложности в этих всех исследованиях приняли участие 233 тыс. человек с разным состоянием здоровья.

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Эксперты пока не могут назвать точные причины такой взаимосвязи. Они предполагают, что витамины промышленного производства нарушают работу естественных механизмов защиты организма. Исходя из этого, ученые призывают обеспечивать организм витаминами с помощью сбалансированного питания. 

Напомним, что президентская комиссия Американской ассоциации сердца (ААС) обнародовала результаты нового исследования, в ходе которого специалистами было сформулировано принципиально важное для здоровья и защиты от ранней смерти правило. Оно звучит так: чтобы стать более здоровым человеком, нужно заменять насыщенные жиры ненасыщенными.

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Все по теме:

Здоровье, Старение, Полезные витамины, Витаминные добавки, Совет медиков, Витамины могут ускорить старение, Вредные витамины.
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