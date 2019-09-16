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Низкое давление: причины и как улучшить состояние гипотоникам

Низкое давление: причины и как улучшить состояние гипотоникам
18:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Гипотония или гипотензия – это снижение артериального давления ниже 90/60 мм рт.ст.

В норме гипотония может встречаться у спортсменов, жителей высокогорья или тропиков и не приводит к ухудшению самочувствия.

Кардиолог Этери Колесник назвала причины снижения давления и что делать, если оно снизилось.

Патологическая гипотония сопровождается ухудшением самочувствия:

  • Слабость, вялость и сонливость.
  • Головная боль и головокружение (вплоть до потери сознания).
  • Озноб, замерзание рук.
  • Тошнота.
  • Неритмичное редкое или учащенное сердцебиение.
  • Состояние ухудшается после недосыпа, переутомления, стресса, при острых или обострении хронических заболеваний.

Из-за чего давление снижается

  • анемия
  • гипотиреоз
  • недостаточность надпочечников
  • пороки сердца
  • беременность
  • на фоне приема препаратов для снижения артериального давления, диуретиков, антидепрессантов, миорелаксантов
  • обезвоживание, диарея, рвота
  • тепловой или солнечный удар

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Если у человека с нормальным давлением внезапно оно снизилось (острая гипотония), то нужно срочно обратиться к медикам. Это может быть симптомом: 

  • кровотечения
  • инфаркта миокарда
  • тромбоэмболии легочной артерии
  • аритмий
  • шока
  • интоксикации
  • гипогликемии при сахарном диабете

Давление может снижаться при изменении положения тела с горизонтального на вертикальное (ортостатическая гипотензия) и после еды (постпрандиальная гипотензия) чаще в зрелом и пожилом возрасте.

Для многих людей, особенно молодых девушек и худых людей, низкое давление является "привычным", это связано с дисфункцией нервной системы. 

Как улучшить самочувствие гипотоников

  • Регулярно занимайтесь физической аэробной активностью с постепенным увеличением нагрузки (плавание, бег, ходьба, прогулки на лыжах)
  • Пить достаточное количество жидкости
  • Или не ограничивать употребление соли
  • Отказаться от вредных привычек
  • Полноценно высыпаться и отдыхать
  • Носить компрессионное белье (гольфы, чулки)
  • При необходимости посещать психотерапевта

Если гипотония является симптомом заболевания, необходимо лечить причину!

Что делать, если давление низкое

1. Прежде всего, проветрите помещение или включите кондиционер.

2. Расстегните или снимите одежду.

3. Умойтесь прохладной водой, намочив и уши (в них богатая сеть кровеносных сосудов).

4. Лягте на спину, подложив под ноги подушки. Так усилится приток крови к голове.

5. На лоб положите смоченное в холодной воде полотенце.

6. Выпейте крепкого сладкого чая или кофе. Можно с конфеткой или кусочком черного шоколада.

7. Прогуляйтесь на свежем воздухе, если нет головокружения. Физическая активность способствует повышению давления.

8. Если же это не помогает, то можно рассосать таблетку с действующим веществом кофеин-бензоат натрия или кофеина просто.

9. Если же у вас хроническая гипотония, тогда стоит выпить прописанные врачом препараты, которые действуют на сосудистый тонус или же стероидный гормон. Лекарство назначает лишь медик.

Простые средства, помогающие снижать высокое давление

Если на фоне привычных нормальных или высоких цифр давления внезапно упало давление, возникла боль в груди или животе, появилась одышка или кашель, то немедленно вызывайте скорую.

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Здоровье, Давление, Гипотония, Низкое давление, Гипотензия.
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