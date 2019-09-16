Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите

Новости шоу бизнеса:Врачи назвали пищу, которая поможет спасти от тяжелых заболеваний, предупредит риски развития и спасет при гастрите, и при артрите.

Специалисты сообщают, что при гастрите, и при артрите очень важно употреблять булгур. Он положительно влияет на все органы и системы организма. Он хорошо утоляет аппетит и насыщает организм витаминами группы В, кальцием, калием, магнием, железом, фосфором и клетчаткой.

Его советуют употреблять для профилактики артрита. Также он пригодится тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, из-за высокого содержания витамина В6. Такой состав продукта позволяет контролировать и предупреждать развитие заболеваний.

Не менее полезен он для профилактики гастрита. Он очищает организм от токсинов, помагает кишечнику работать и способствует росту полезных бактерий.

Булгур способствует снижению риска образования камней в желчном пузыре.

Микроэлементы, которые входят в состав крупы благотворно влияют на кожу лица. В связи с этим из булгура советуют также делать маски и скарабы для кожи.