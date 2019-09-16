Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
Абрамовичус озвучил три приоритетные задачи "Укроборонпрома"
Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы Кабмина
Гончарук во время встречи с Чапутовой назвал еще один приоритет работы КМУ
Роналду ответил, женится ли он на Джорджине Родригес
Роналду ответил, женится ли он на Джорджине Родригес
Весили больше тонны: обнаружено семейство странных вымерших сумчатых гигантов
Обнаружено семейство странных вымерших сумчатых гигантов

Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите

Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
21:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи назвали пищу, которая поможет спасти от тяжелых заболеваний, предупредит риски развития и спасет при гастрите, и при артрите.

Специалисты сообщают, что при гастрите, и при артрите очень важно употреблять булгур. Он положительно влияет на все органы и системы организма. Он хорошо утоляет аппетит и насыщает организм витаминами группы В, кальцием, калием, магнием, железом, фосфором и клетчаткой.

Его советуют употреблять для профилактики артрита. Также он пригодится тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, из-за высокого содержания витамина В6. Такой состав продукта позволяет контролировать и предупреждать развитие заболеваний.

Не менее полезен он для профилактики гастрита. Он очищает организм от токсинов, помагает кишечнику работать и способствует росту полезных бактерий.

Какой кофе считается самым полезным (Фото)

Булгур способствует снижению риска образования камней в желчном пузыре.

Микроэлементы, которые входят в состав крупы благотворно влияют на кожу лица. В связи с этим из булгура советуют также делать маски и скарабы для кожи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Артрит, Гастрит, Каша, Булгур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
04 Сенцов сделал два вывода после недели в Украине
05 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мост Кличко&quot; опять открыли для посещения (Видео)
"Мост Кличко" опять открыли для посещения (Видео)
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Не сдержал гнева: бывшего бойфренда Шарлиз Терон арестовали
Не сдержал гнева: бывшего бойфренда Шарлиз Терон арестовали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь