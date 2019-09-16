Волосы остаются жирными даже после мытья головы: причины

Новости шоу бизнеса:Усердно ухаживаете за волосами, но не получаете результата? Значит, что-то делаете не так.

Специалисты рассказали об ошибках, которые портят внешний вид волос.

Неправильный шампунь

Одна из возможных причин жирности волос – использование шампуня с избыточным содержанием силикона и масел. Такие компоненты придают волосам сальный блеск и "эффект жирности".

Перенасыщение кондиционером

Чрезмерное нанесение кондиционера, в том числе на корни, визуально перегружает локоны, делает их "грязными". По замечанию экспертов, корни волос не нуждаются в обработке. Кожа головы сама производит вещества, которые увлажняют корни.

Плохо промытые волосы

Нужно тщательно промывать и споласкивать волосы водой. Оставшиеся на локонах средства для мытья и ухода могут раздражать и способствовать повышенной жирности.

Температура воды

Оптимальная температура для мытья головы — примерно сорок градусов. Слишком горячая вода раздражает кожу и активирует сальные железы, что приводит к перхоти и быстрому загрязнению волос. Эксперты рекомендуют мыть голову в первой половине дня, поскольку сальные железы активно работают ночью.

Избыток продуктов для волос

Стайлинговые средства — пенки, муссы, сыворотки, лаки — со временем накапливаются и закупоривают структуру волос, поэтому шампунь не всегда справляется со своей задачей. Обязательно нужно давать отдых локонам и ничего не использовать.

Частое мытье головы

Слишком частое мытье лишает кожу естественного жира, что стимулирует работу сальных желез. Специалисты рекомендуют мыть голову около четырех раз в неделю.