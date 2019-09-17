Не стоит спешить расставаться с горьким огурцом: причины

Новости шоу бизнеса:По внешнему виду огурца никогда нельзя понять, каким он будет на вкус — горьким или нет.

Многим плоды с горчинкой не нравятся, и в лучшем случае с горького огурца снимают кожуру и отправляют в салат, а в худшем — сразу в мусорное ведро.

На самом деле не стоит спешить расставаться с горьким огурцом, так как он еще может сослужить добрую службу. За горечь в огурце отвечает вещество кукурбитацин, оно вырабатывается в ответ на стресс — чрезмерный или недостаточный полив, отсутствие солнца или попадание прямых солнечных лучей, большое количество удобрений или их нехватка. Список можно продолжать.

Кукурбитацин придает огурцам множество полезных свойств. Горькие огурцы способны снижать сахар в крови при диабете, обладают противоопухолевым эффектом, а в период летних простуд укрепляют организм и борются с воспалением.

Тем не менее есть и ряд противопоказаний, горькие огурцы нельзя есть при обострении гастрита, открытой язве желудка или двенадцатиперстной кишки, заболеваниях щитовидной железы, мочекаменной болезни и отечности во время беременности.

Кстати, если вы увлекаетесь домашним консервированием, то горькие огурцы идеально для этого подходят, они лучше хранятся, а горечь уходит. Также из них можно приготовить салат и заправить растительным маслом, которое уменьшает неприятную горчинку.