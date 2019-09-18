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Один из самых полезных продуктов: причины включить в свой рацион сельдерей

Один из самых полезных продуктов: причины включить в свой рацион сельдерей
20:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сельдерей – один из самых полезных зимних продуктов, который обязательно должен присутствовать на твоем столе, если ты следишь за красотой и здоровьем.

В корне сельдерея содержится целый ряд витаминов и других полезных веществ. В частности, в нем ты найдешь витамин А, Е, К, В, С, ценнейшие аминокислоты: аспарагин, тирозин, каротин. Диетологи называют сельдерей одним из самых полезных корнеплодов.

Сельдерей замедляет старение

Одна из главных функций сельдерея – земедление процессов старения. Так, уникальный набор белков, витаминов, кислот и минералов, которые можно найти в сельдерее, обеспечивает стабильную работу клеток.

Добавляй корень сельдерея в супы и салаты, чтобы замедлить старение. К слову, сельдерей идеально работает в сочетании с оливковым маслом.

Сельдерей снимает стресс

Звучит, конечно, несколько странно, однако сельдей действительно оказывает успокаивающее действие на организм. В частности, он помогает справляться с переутомлением, а при постоянном употреблении это состояние просто не будет наступать.

В данной ситуации работает, как корень, так и зелень сельдерея.

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Сельдерей ускоряет обмен веществ

Если хочешь быть худой – ешь сельдерей. Этот корнеплод благодаря своему уникальному составу ускоряет обмен веществ, заставляя лишние килограммы уходить.

Диетологи уверены, что сельдерей – отличное дополнение к мясу. Поэтому, нужно включать его в меню на ужин: курица, кролик или индюшка с салатом из сельдерея способны творить чудеса в вопросе обмена веществ.

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Питание, Здоровье, Польза, Сельдерей.
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