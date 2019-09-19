Простой способ, как защитить себя от лишнего веса и морщин

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Исследователи считают, что люди, которые выбирают ароматный травяной чай, получают вместе с этим не только наслаждение от употребления благоухающего напитка.

Когда речь заходит об употреблении горячих напитков, большинство предпочитают выпить чашечку зеленого чая, так как считают, что это прекрасная, полезная альтернатива обычному чаю с сахаром или же черному кофе.

Регулярное употребление зеленого чая принимает участие не только в процессах пищеварения, оказывая очищающее действие, а поэтому и потерю веса у человека, но также, как стало известно, этот чудесный напиток обладает свойством борьбы с морщинами.

Известно, что зеленый напиток богат на полифенолы, вещества, которые оказывают воздействие на жировые ткани, помогая организму за меньшее количество времени сжигать больше энергии, которая поступает во время приема пищи.

Несколько чашек зеленого чая помогают снизить уровень холестерина, а также этот напиток имеет противовоспалительные свойства, которые могут оказать положительное влияние на десна и зубы, предотвращая развитие кариеса, стоматита и других неприятных заболеваний.