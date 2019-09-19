Продукты, которые обязательно нужно включить в свой рацион (Фото)

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Лучшим лечением сердца является эффективная профилактика этой группы заболеваний и своевременное обращение к врачу. Здоровый образ жизни, умеренная физическая активность и, конечно, правильное питание с достаточным содержанием витаминов и питательных веществ — все это укрепит сердце, позволяя самой сильной мышце в нашем теле работать без перебоев долгие годы. Американские врачи-кардиологи составили для своих пациентов список продуктов, который поможет защитить сердце. Стоит прислушаться к специалистам!

Красная морская рыба

Омега–3 жирные кислоты и витамин D, которыми богата красная рыба, являются частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиологи из США советуют включить эти блюда с свое меню хотя бы 2-3 раза в неделю.