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Как мед помогает избавиться от целлюлита (Фото)

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Как мед помогает избавиться от целлюлита (Фото)
08:54 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Очень многие женщины заняты настоящей борьбой с целлюлитом, ведь эта "апельсиновая корка" способна очень сильно испортить жизнь.

Если у вас есть время и желание, то вы можете бороться с целлюлитом при помощи достижений современной косметологии, отличным вариантом будет мезотерапия.

В этом случае проблемные зоны делаются инъекции коктейлей из витаминов, лечебных растительных препаратов и микроэлементов.

Впрочем, избавиться от "апельсиновой корочки" вы сможете и в домашних условиях – если будете применять мед от целлюлита. Ну а мы подскажем вам наиболее действенные рецепты.

Обертывание с медом от целлюлита

Заметьте, что данную процедуру запрещается делать во время беременности, а также противопоказана она тем женщинам, которые страдают от варикозного расширения вен. Необходимо в половине стакана теплой воды растворить 2 столовые ложки сухого молока, туда же добавьте мед – 4 столовые ложки.

 олученную смесь нанесите на проблемные зоны, их оберните пищевой пленкой и закутайте в одеяло. Смойте с кожи через 20 минут.

Медовый вакуумный массаж

Хорошенько распарьте тело в ванной, затем возьмите немного меда, нанесите его на проблемные участки. Теперь возьмите пиалу и начинайте прижимать ее края к телу круговыми движениями – делайте вакуумный массаж.

Полезный продукт, который поможет существенно укрепить кости

Когда вы нажимаете на пиалу, то воздух из нее выталкивается, а вот кожа немного засасывается внутрь. На протяжении всей медовой процедуры иногда отрывайте пиалу от тела, а потом вновь прикладывайте ее круговыми движениями.

Как видите, ничего сложного в процедурах нет, зато они подарят вашему телу красоту и гладкость.

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Здоровье, Мед, Целлюлит, Борьба с целлюлитом, Советы медиков, Свойства меда.
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